Національний рух на півдні України, як страшний сон для Росії, - Володимир Зеленський
У Причорномор'ї розгорнувся такий потужний прояв українськості, якого там ніколи до того ще не бачили.
Про це у вечірньому зверненні розповів президент України, інформує Еспресо.TV
"Той, хто повторював про один народ, точно не розраховував на таку реакцію українців на півдні України. Там розгорнувся такий національний рух, такий потужний прояв українськості, який ми ніколи ще не бачили і який для Росії, як страшний сон. Вони забули, що ми не боїмось автозаків і кийків, не боїмося танків, не боїмося кулеметів, коли на нашому боці правда", -- зазначив очільник держави.
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