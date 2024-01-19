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Дослідники з Ланкастерського університету назвали головні переваги відмови від кофеїну

19 січня, 2024 п'ятниця
21:10
Наука

Учені з Ланкастерського університету Великої Британії з'ясували, що відмова від вживання кофеїну може значно поліпшити здоров'я

Про це повідомляє Science Alert.

Кофеїн - найпоширеніша психоактивна сполука у світі, яка міститься у всьому: від газованих напоїв і засобів від застуди до кави без кофеїну та шоколаду.

За словами дослідників, кофеїн швидко всмоктується в організм, досягаючи пікового ефекту протягом двох годин. Він також розчинний у воді та жирах, тому потрапляє в усі тканини організму, що пояснює, чому кофеїн може впливати на різні частини тіла.

Дорослим рекомендується споживати не більше 400 мг кофеїну на день, що дорівнює чотирьом чашкам кави. Більша кількість може призвести до м'язового тремтіння, нудоти, головного болю та прискореного серцебиття.

Учені з Ланкастерського університету назвали головні переваги для людей, які планують відмовитися від кофеїну.

Функція мозку

Відмова від кофеїну може викликати головний біль, втому і розбитість. Це відбувається тому, що організм виробляє толерантність до кофеїну.

Головні болі виникають як наслідок відсутності кофеїну. У голові та шиї кофеїн викликає звуження кровоносних судин, зменшуючи приплив крові до мозку.

Коли людина припиняє вживати кофеїн, приблизно через 24 години кровоносні судини повертаються до нормального стану, що призводить до збільшення припливу крові до мозку і спричиняє головний біль. Вони можуть тривати в середньому до 9 днів.

Однак, якщо припинити вживання кофеїну, сон може покращитися. Деякі дані свідчать про те, що покращення спостерігається вже через 12 годин.

Зменшення або повна відмова від кофеїну може покращити настрій. Частково це може бути пов'язано з тим, що він покращує сон. Дефіцит сну може посилити тривожність та інші розлади настрою.

Здоров'я серцево-судинної системи

Зменшення або повна відмова від кофеїну може вилікувати печію та розлад травлення. Відмова від кофеїну може також знизити кров'яний тиск і зменшити частоту серцевих скорочень.

Це пояснюється тим, що якщо людина споживає кофеїн щодня протягом багатьох років, її організм адаптується до його впливу - і він стає новою нормою з його стимулюючим впливом на нервову систему, кишківник і серце.

Яскравіша посмішка

Відмова від кофеїну може поліпшити колір зубів - не через сам кофеїн, а через те, що чай і кава містять сполуки, в тому числі таніни, які забарвлюють зуби.

Зокрема, після відмови від вживання кави може підвищитися чутливість до смаку солодкої їжі та напоїв, оскільки кофеїн заважає відчувати смак солодких речовин.

Менше ходити до туалету

Існують також докази того, що кофеїн подразнює сечовий міхур, що може викликати частіші позиви до сечовипускання.

Відмова від кофеїну може зменшити кількість щоденних відвідувань туалету.

Але якщо ви серйозно розглядаєте можливість вилучення кофеїну зі свого раціону, найкраще робити це поступово. Різка відмова призведе до побічних ефектів, таких як головний біль і втома, які можуть тривати два-три тижні.

  • Дослідники з університету Массачусетсу в Амгерсті спростували загальноприйняту думку про те, що шлях до довгого і здорового життя починається з 10 тисяч кроків на день.

Світ
Здоров'я
Велика Британiя
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