Китайські астронавти випробують в умовах космосу цеглу, виготовлену з імітованого місячного ґрунту

Про це повідомила інформагенція Reuters.

Космічний корабель "Шеньчжоу-19" із трьома членами екіпажу стартував з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю вранці в середу (близько 23-ї години вівторка за київським часом).

"Під час польоту "Шеньчжоу-19" буде проведено 86 космічних науково-технічних експериментів у галузі космічних наук про життя, фізики мікрогравітації, матеріалів, медицини, нових технологій", – заявив на пресконференції Лін Сіцян, заступник директора Китайського пілотованого космічного агентства (CMSA).

Один із таких експериментів передбачатиме випробування в умовах космосу цегли, виготовленої з імітованого місячного ґрунту. Цеглу відправлять на "Шеньчжоу-19" окремим вантажним космічним рейсом без екіпажу наступного місяця.

Якщо ці випробування будуть успішними, така цегла може стати ключовим матеріалом для будівництва постійної дослідницької станції на Місяці (Китай сподівається завершити її до 2035 року). Теоретично це було б зручніше, ніж транспортувати будівельні матеріали з Землі.