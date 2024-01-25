У ЄС викиди вуглецю зменшилися до рівня 1960-х років, - дослідження

Про це пише The Guardian.

"Європейський Союз викачав на 8% менше вуглекислого газу зі спаленого викопного палива у 2023 році, ніж у 2022 році, знизивши ці викиди до найнижчого рівня за 60 років", - йдеться у повідомленні.

Згідно з аналізом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Crea), падіння рівня забруднення планети, яке і "нагріває" навколишнє середовище, є найбільш різким за всю історію спостережень після 2020 року, коли уряди закрили заводи та скасували авіарейси, аби спинити поширення Covid-19.

"Викиди CO2 в ЄС нарешті впали до рівня покоління моїх батьків у 1960-х роках, - сказав Ісаак Леві, аналітик Crea. - Проте за цей період економіка зросла втричі, показуючи, що зі зміною клімату можна боротися, не відмовляючись від економічного зростання".

Більше половини скорочення викидів сталося завдяки використанню більш чистої електроенергії. Згідно з галузевими даними, у 2023 році ЄС побудував рекордні обсяги сонячних панелей і вітрових турбін та зміг виробляти більше електроенергії із дамб і атомних електростанцій, які постраждали від посухи та ремонтних робіт роком раніше.

Також встановлено, що низький попит на електроенергію, спричинений гарною погодою. Скорочення в таких секторах, як промисловість, де високі ціни на газ призвели до того, що одні фірми стали більш ефективними, а інші виробляли менше товарів.

Попри це аналітики кажуть, що загальні викиди падають надто повільно.

"Скорочення викидів на 8% слід відзначати, - сказав Леві,- але потрібно зробити більше, щоб відлучити ЄС від викопного палива, зменшити залежність від нафтодержав, таких як Росія, і водночас зробити світ кращим місцем для наступного покоління".

Зазначається, що ЄС несе найбільшу відповідальність за нагрівання планети та посилення екстремальних погодних умов. Щоб тримати температуру під контролем, в ЄС пообіцяли скоротити викиди парникових газів на 55% до кінця десятиліття порівняно з рівнями 1990 року, а до 2050 року досягти нульових викидів.

Минулого тижня консультанти ЄС із питань клімату заявили, що "темп скорочення має значно збільшитися", якщо блок хоче досягти своєї мети до 2030 року. Згідно зі звітом Європейської науково-консультативної ради зі зміни клімату, 27 державам-членам необхідно скорочувати викиди приблизно вдвічі швидше, ніж вони робили в середньому за останні 17 років.