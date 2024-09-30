У жовтні відбудеться рідкісне кільцеподібне сонячне затемнення: де його можна побачити

Про це повідомляє Space.

Під час кільцеподібного сонячного затемнення місячна тінь проєктуватиметься на Землю з північного заходу на південний схід, але оскільки планета кругла, тінь буде рухатися по вигнутій поверхні. Отже, відстань між місцем затемнення та місяцем постійно змінюватиметься. Так само відбуватиметься й з орбітальною швидкістю Місяця. У сукупності ці фактори означають, що швидкість тіні різко змінюватиметься.

Науковці наголошують, що під час кільцевого сонячного затемнення в жодному разі не можна дивитися прямо на сонце без сонцезахисних окулярів, призначених для спостереження за ним.

Подія розпочнеться як затемнений схід сонця, досягне піку опівдні та завершиться затемненим заходом сонця.

Тінь Місяця на поверхні Землі буде рухатися з різною швидкістю залежно від місця спостереження. В деяких місцях вона рухатиметься швидше за 10 мільйонів км/год., в інших - повільніше за 2057 км/год., або приблизно зі швидкістю винищувача.

Затемнення почнеться ще на світанку, коли Сонце тільки підніматиметься над горизонтом, пік затемнення припаде на середину дня, а завершиться явище ближче до заходу Сонця.

Різні фази затемнення буде видно у центральній частині акваторії Тихого океану, у південній частині Південної Америки та у південно-західній зоні акваторії Атлантичного океану.

Найдовше (7 хвилин 25 секунд) "вогняне кільце" буде видно в точці на північний захід від острова Пасхи, де швидкість тіні Місяця зменшиться до 2057 км/год.

У Європі й Україні затемнення видно не буде.