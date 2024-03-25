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Головна Наука Учені попередили про серйозні порушення магнітного поля Землі: які наслідки можуть бути

Учені попередили про серйозні порушення магнітного поля Землі: які наслідки можуть бути

25 березня, 2024 понедiлок
07:42
Наука

У неділю, 24 березня, Центр прогнозування космічної погоди NOAA повідомив, що на Землю насувається потужна геомагнітна буря. Серед наслідків: північне сяйво, можливий вплив на системи зв'язку, GPS та електроенергію

Про це повідомляє The Hill.

За даними NOAA, геомагнітна буря триватиме до понеділка, оскільки викид корональної маси (КВМ) наближався до Землі. У неділю шторм досягнув "важких" умов G4. Дослідники зазначають, що буря такого масштабу є "серйозним збуренням магнітного поля Землі".

За словами докторки Делорес Кніпп, професорки факультету аерокосмічних інженерних наук імені Енн і Г. Дж, коли спостерігається велика сонячна активність, Центр прогнозування космічної погоди отримує сигнал тривоги. Це попереджає про можливий вплив на системи зв'язку, GPS та електроенергію. 

Як зазначили у виданні, шторм G1 може мати незначний вплив на електромережу, роботу супутників і мігруючих тварин. Набагато сильніший шторм може вивести з ладу супутники, комунікації та електромережі.

"Громадськості не слід очікувати негативних наслідків і не потрібно вживати ніяких заходів, але вони повинні бути належним чином поінформовані про розвиток шторму", - йдеться в повідомленні Центру прогнозування космічної погоди.

Довідково: корональний викид маси (КВМ) - це вибух плазми та магнітного матеріалу на Сонці, який може досягти Землі всього за 15-18 годин, пояснює NOAA. КВМ можуть створювати струми в магнітних полях Землі, які спрямовують частинки до Північного і Південного полюсів. Коли ці частинки взаємодіють з киснем і азотом, вони можуть створювати північне сяйво.

  • 5 листопада минулого року українці в деяких регіонах могли побачити рідкісне явище - полярне сяйво. Це могло статися через геомагнітну бурю
Теги:
Суспільство
Світ
космос
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