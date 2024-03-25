Учені попередили про серйозні порушення магнітного поля Землі: які наслідки можуть бути

Про це повідомляє The Hill.

За даними NOAA, геомагнітна буря триватиме до понеділка, оскільки викид корональної маси (КВМ) наближався до Землі. У неділю шторм досягнув "важких" умов G4. Дослідники зазначають, що буря такого масштабу є "серйозним збуренням магнітного поля Землі".

За словами докторки Делорес Кніпп, професорки факультету аерокосмічних інженерних наук імені Енн і Г. Дж, коли спостерігається велика сонячна активність, Центр прогнозування космічної погоди отримує сигнал тривоги. Це попереджає про можливий вплив на системи зв'язку, GPS та електроенергію.

Як зазначили у виданні, шторм G1 може мати незначний вплив на електромережу, роботу супутників і мігруючих тварин. Набагато сильніший шторм може вивести з ладу супутники, комунікації та електромережі.

"Громадськості не слід очікувати негативних наслідків і не потрібно вживати ніяких заходів, але вони повинні бути належним чином поінформовані про розвиток шторму", - йдеться в повідомленні Центру прогнозування космічної погоди.

Довідково: корональний викид маси (КВМ) - це вибух плазми та магнітного матеріалу на Сонці, який може досягти Землі всього за 15-18 годин, пояснює NOAA. КВМ можуть створювати струми в магнітних полях Землі, які спрямовують частинки до Північного і Південного полюсів. Коли ці частинки взаємодіють з киснем і азотом, вони можуть створювати північне сяйво.