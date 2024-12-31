Учені прогнозують полярне сяйво в новорічну ніч після потужних спалахів на Сонці двома днями раніше
Учені прогнозують полярне сяйво на Землі в новорічну ніч після серії потужних сонячних спалахів на Сонці, які сталися 29 і 30 грудня. Ці спалахи супроводжувалися викидами корональної маси (КВМ), які можуть вплинути на магнітне поле Землі
Про це повідомляє Science Alert.
Так, згідно з повідомленням, 29 грудня на Сонці зафіксували спалах X1.1 з області сонячної плями AR 3936, який потім супроводжувався ще одним спалахом X1.5 30 грудня. Спалахи класу X вважаються найпотужнішими та можуть спричинити серйозні наслідки для земної атмосфери. Крім того, в цей же день було зафіксовано 18 менших спалахів класу М.
Спалахи на Сонці викликали короткочасне радіозатемнення на денній стороні Землі всього через вісім хвилин після їх виникнення. Викиди корональної маси, що супроводжували спалахи, за словами науковців, можуть спричинити геомагнітні бурі на Землі, утворюючи полярні сяйва на високих широтах.
Національне управління океанічних і атмосферичних досліджень (NOAA) випустило попередження про потужну геомагнітну бурю. Однак, як очікується, жоден з викидів не завдасть повного фронтального удару по Землі, що ускладнює прогнозування.
- У серпні українські полярники зафіксували унікальне явище - південне полярне сяйво або aurora australis. Це можна побачити нечасто.
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