Учені прогнозують полярне сяйво в новорічну ніч після потужних спалахів на Сонці двома днями раніше

Про це повідомляє Science Alert.

Так, згідно з повідомленням, 29 грудня на Сонці зафіксували спалах X1.1 з області сонячної плями AR 3936, який потім супроводжувався ще одним спалахом X1.5 30 грудня. Спалахи класу X вважаються найпотужнішими та можуть спричинити серйозні наслідки для земної атмосфери. Крім того, в цей же день було зафіксовано 18 менших спалахів класу М.

Спалахи на Сонці викликали короткочасне радіозатемнення на денній стороні Землі всього через вісім хвилин після їх виникнення. Викиди корональної маси, що супроводжували спалахи, за словами науковців, можуть спричинити геомагнітні бурі на Землі, утворюючи полярні сяйва на високих широтах.

Національне управління океанічних і атмосферичних досліджень (NOAA) випустило попередження про потужну геомагнітну бурю. Однак, як очікується, жоден з викидів не завдасть повного фронтального удару по Землі, що ускладнює прогнозування.

(Updated) AR3936 IS EXPLODING WITH M AND X-CLASS SOLAR FLARES/R3/CME: On Dec 29th, at around 07:18 UT, AR3936 exploded with an X1.1-class solar flare. The explosion hurled a halo CME toward Earth, according to NASA and NOAA models. NOAA has issued a G3-strong geomagnetic storm… pic.twitter.com/KmsKNrtWhL — Skyywatcher88 (@skyywatcher88) December 29, 2024