Навпроти 9-поверхівки, куди влучила ракета: у Дніпрі спалили народний меморіал в пам'ять про 46 загиблих та 11 зниклих безвісти містян

Про це повідомляє сайт "Наше місто".

Зазначається, що на зупинці громадського транспорту навпроти багатоповерхівки на Набережній Перемоги, 118 у Дніпрі, яку минулого року зруйнувала російська ракета, люди залишали іграшки й квіти в пам’ять про загиблих і зниклих безвісти містян.

Що саме стало причиною пожежі наразі невідомо.