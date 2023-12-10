Навпроти 9-поверхівки, куди влучила ракета: у Дніпрі спалили народний меморіал в пам'ять про 46 загиблих та 11 зниклих безвісти містян
У неділю, 10 грудня, у Дніпрі на житловому масиві Перемога невідомі підпалили меморіал, який місцеві облаштували в пам'ять про загиблих від ракетного удару РФ по багатоповерхівці 14 січня 2023 року
Про це повідомляє сайт "Наше місто".
Зазначається, що на зупинці громадського транспорту навпроти багатоповерхівки на Набережній Перемоги, 118 у Дніпрі, яку минулого року зруйнувала російська ракета, люди залишали іграшки й квіти в пам’ять про загиблих і зниклих безвісти містян.
Що саме стало причиною пожежі наразі невідомо.
- 14 січня росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 75 людини, 46 загинуло, а 11 вважаються зниклими безвісти.
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