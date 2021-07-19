Найбільше - за "комуналку": кількість боржників в Україні з початку року зросла на 15%, - Опендатабот
Кількість боржників в Україні з початку року зросла на 15% - до понад 5,1 млн осіб
Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.
Згідно з повідомленням, в Україні за півроку з'явилося понад 700 тис. нових боргів у Єдиному реєстрі боржників України. Таким чином, сумарна кількість боржників з початку року збільшилася на 15% і становить понад 5,1 млн осіб.
Зазначається, що найшвидше за півроку зросла кількість заборгованостей по оплаті комунальних послуг - на 21,2%, оплаті кредитів - на 20,4%, боргів у справах про адміністративні правопорушення - на 19,6%.
За кількісним показником найбільшою є категорія стягнень на користь держави - 25,8% загальних боргів, забогованість перед банками, компаніями і організаціями - 24,6% боргів, штрафи за порушення правил дорожнього руху складають 21,2% від загальної кількості.
У повідомленні зазначається, що потрапляння до реєстру накладає на боржника ряд обмежень, як то заборона на виїзд з країни, блокування грошей на рахунках банків та заборона відкривати нові рахунки, заборона на продаж і покупку авто і нерухомості та стягнення заборгованості з офіційних доходів.
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