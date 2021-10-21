Найбільші українські держпідприємства за півроку заробили 13 млрд грн прибутку, - StateWatch

Про це йдеться у повідомленні проєкту "Марлін" громадської організації StateWatch.



Згідно з повідомленням, 14 найбільших державних компаній України, які були обрані урядом для реформування корпоративного управління, прозвітували про загальний прибуток на суму близько 13 млрд грн за перше півріччя 2021 року.



Зазначається, що 8 із 14 підприємств відзвітували про прибуток на загальну суму 14,8 млрд грн. Найбільший прибуток отримали Укргідроенерго - на суму 6,2 млрд грн, Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) - 5,6 млрд грн, Енергоатом - на 1,1 млрд грн та Адміністрація морських портів України (АМПУ) - 944 млн грн.



Шість інших компаній отримали сумарний збиток у розмірі 1,9 млрд грн.



За інформацією експертів, серед збиткових підприємств опинилася Укрзалізниця із 1,4 млрд грн негативного фінансового результату, Украерорух - 260 млн грн і Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ) - 87 млн грн. Держпідприємства "Автомобільні дороги України" та "Аеропорт "Бориспіль" отримали по 73 млн грн збитків, а Укрпошта - 9,7 млн грн.



Експерти зауважили, що більшість компаній пояснюють власні збитки впливом обмежень у зв'язку із пандемією COVID-19.



Крім того, зазначається, що до цього переліку не включений фінансовий результат НАК "Нафтогаз України", який очолив список прибуткових компаній за результатами січня-березня, оскільки компанія не подала звіт про фінансові результати до Міністерства економіки і відмовилась надавати на запит StateWatch.



У Нафтогазі заявили, що "такий документ не містить інформації, що становить суспільний інтерес (є суспільно необхідною)".



Водночас у StateWatch наголосили, що відсутність фінансового звіту Нафтогазу у публічній площині та ненадання такого звіту Мінекономіки відповідно до чинного законодавства, унеможливлює контроль суспільства та уряду над діяльністю великого газового підприємства.

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