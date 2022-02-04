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Найбільший обвал в історії фондового ринку: Meta втратила $237 млрд за добу

4 лютого, 2022 п'ятниця
13:03
Економіка

Материнська компанія Facebook Meta 3 лютого втратила понад $237 млрд - це найбільше добове падіння вартості в історії фондового ринку США

Про це повідомляє CNBC.

Так, 3 лютого акції Meta обвалились на понад 25% на тлі слабшого, ніж очікувалось, прогнозу щодо доходів.

"Падіння Meta перевищило попередній рекорд, встановлений Apple, коли компанія втратила 182 млрд доларів у ринковій вартості за один день у вересні 2020 року", - пише CNBC.

Видання зазначає, що з липня 2018 року рейтинг найбільших одноденних падінь вартості компаній на біржах, складений за даними FactSet на 3 лютого, виглядає таким чином у порядку зменшення:

  • Meta (лютий 2022 року) - $237,6 млрд;
  • Apple (вересень 2020 року) - $182 млрд;
  • Microsoft (березень 2020 року) - $178 млрд;
  • Apple (березень 2020 року) - $156 млрд;
  • Apple (вересень 2020 року) - $141 млрд;
  • Tesla (листопад 2021 року) - $140 млрд;
  • Amazon (липень 2021 року) - $138 млрд;
  • Facebook (липень 2018 року) - $119 млрд;
  • Apple (березень 2020 року) - $119 млрд;
  • Apple (грудень 2021 року) - $116 млрд.

Найбільше одноденне падіння до 2020 року було у Facebook - у липні 2018 року воно склало $119 млрд. Акції впали після того, як Facebook спрогнозувала виручку нижче, ніж оцінки аналітиків.
  • Нагадаємо, 28 жовтня 2021 засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив про зміну назви компанії на Meta.

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