Найбільший обвал в історії фондового ринку: Meta втратила $237 млрд за добу

Про це повідомляє CNBC.



Так, 3 лютого акції Meta обвалились на понад 25% на тлі слабшого, ніж очікувалось, прогнозу щодо доходів.



"Падіння Meta перевищило попередній рекорд, встановлений Apple, коли компанія втратила 182 млрд доларів у ринковій вартості за один день у вересні 2020 року", - пише CNBC.



Видання зазначає, що з липня 2018 року рейтинг найбільших одноденних падінь вартості компаній на біржах, складений за даними FactSet на 3 лютого, виглядає таким чином у порядку зменшення:

Meta (лютий 2022 року) - $237,6 млрд;

Apple (вересень 2020 року) - $182 млрд;

Microsoft (березень 2020 року) - $178 млрд;

Apple (березень 2020 року) - $156 млрд;

Apple (вересень 2020 року) - $141 млрд;

Tesla (листопад 2021 року) - $140 млрд;

Amazon (липень 2021 року) - $138 млрд;

Facebook (липень 2018 року) - $119 млрд;

Apple (березень 2020 року) - $119 млрд;

Apple (грудень 2021 року) - $116 млрд.

Нагадаємо, 28 жовтня 2021 засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив про зміну назви компанії на Meta.

Найбільше одноденне падіння до 2020 року було у Facebook - у липні 2018 року воно склало $119 млрд. Акції впали після того, як Facebook спрогнозувала виручку нижче, ніж оцінки аналітиків.