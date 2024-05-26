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Цей день в історії: за закликом ОУНівця Грицяка почалося Норильське повстання, перший бій за Донецький аеропорт, створення ЦАХАЛу

26 травня, 2024 неділя
22:12
Суспільство Євген Грицяк

26 травня 1953 року в Особливому таборі №2 ("Горлаг") розпочалось повстання політичних в'язнів, наймасовіше і найтриваліше в історії ГУЛАГу

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В ньому брали участь всі відділення "Горлагу" і два відділення "Норильлагу", а загальна кількість повсталих становила 16 378 осіб, нагадує просвітницький проєкт JNSM.

За "Беріївською амністією" 1953 року, яка була оголошена по смерті Сталіна, на свободу вийшла майже половина ув'язнених таборів, чий термін був менше 5 років і які не були засуджені за політичними статтями. Тоді як більшість в'язнів "Горлагу" становили українці, засуджені за "бандерівським стандартом" до 25 років, зазначає видання.

Марні сподівання на перегляд справ й демонстративний розстріл табірною охороною 6 бунтівників дали початок повстанню.

"25 травня 1953 р. увечері групу непокірних чоловіків переводили із 4-ї у 5-ту зону і дорогою конвоїр випустив автоматну чергу по людях. Побачивши цю сваволю,  в’язні 4 зони відмовилися із будівництва міста повертатися в бараки. На мітингу виступив українець Євген Грицяк із закликом до повстання, покарання за знущання над людьми і приїзду комісії з Москви для розгляду їхніх вимог (Грицяка засудили у 1949 р. до смертної кари, яку згодом замінили на 25 років ув’язнення за членство в юнацькій мережі Організації українських націоналістів; попри те, що в 1944 р. Є.Грицяк був мобілізований у Червону армію, в рядах якої дійшов до перемоги над нацизмом і мав високі бойові нагороди). Так розпочалося Норильське повстання, яке було непокорою всій системі радянського тоталітаризму. Наші земляки були його натхненниками, організаторами та активними учасниками. У цій боротьбі їх активно підтримували ув’язнені представники країн Балтії, Кавказу та інші іноземці", - розповідав з цього приводу Український інститут національної пам'яті.

Вони пройшли Другу світову чи приймали участь у національно-визвольних рухах, тож мали відповідну психологічну та військову підготовку.

Зокрема, Грицяку допомогали ув'язнені командири УПА Данило Шумук та Степан Семенюк.

Повсталі у Норильску протрималися до 4 серпня. Попри придушення їх діяльність прискорила створення комісій з перегляду справ політичних в'язнів - до початку 1956 року їх кількість в ГУЛАГу зменшилась на 70%, з 467 000 до 114 000 людей, а загальна кількість зеків у тюрмах і таборах СРСР вперше за 20 років стала меншою одного мільйона, підсумовує JNSM.

Виходець з-під Снятину на Галичині Грицяк отримав звільнення також 56-го, але йому дозволили жити не в Україні, а в Казахстані й 1959 року заарештували повторно. Звільнять його аж 1964 року.

Як переконаний вегетаріанець та практикуючий йог Євген Грицяк віддав перевагу здоровому способу життя. Помер 2017-го, у віці 90 років, на рідній Франківщині.

Інші важливі події 26 травня:

  • 26 травня 2014 року - зведений загін українських військових загальною кількістю близько 240 осіб за підтримки штурмової авіації вибив з будівлі нового терміналу Донецького аеропорту (ДАП) угрупування російських бойовиків, яке очолював колишній командир донецької "Альфи" Олександр Ходаковський. Контроль над частиною аеропорту став стримуючим фактором під час вторгнення російських збройних сил наприкінці серпня 2014 року і тривав наступні 242 дні.
  • 26 травня 1948 року - за наказом першого президента відновленої держави Ізраїль Давида Бен-Гуріона створено національну Армію оборони (ЦАХАЛ).
Теги:
Здоров'я
Донецьк
Казахстан
Радянський Союз
Ізраїль
ОУН-УПА
Друга світова війна
цей день в історії
Івано-Франківська область
аеропорт Донецька
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