Українські військові взяли участь у забігу Soldier Field 10 в Чикаго

Українська команда складалася з понад 20 учасників: 11 діючих офіцерів ЗСУ, генерал-майор у відставці, а також ветерани та військові, які проходять реабілітацію у США.

Делегацію очолив генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов, який раніше обіймав посаду військового аташе в посольстві України в США (2015-2018). Нині він є директором Благодійного фонду "Ветеранська десятка" та радником в U.S.-Ukraine Foundation і очолює українську делегацію.

"Цього року втретє приїхала наша команда діючих військових. Всі з пораненнями, всі вперше беруть участь в цьому - і результат неймовірний”, - зазначив він, коментуючи участь українців у забігу.

Полковник Максим Кошовий - учасник війни за незалежність із 2014 року. У перші години повномасштабного вторгнення був поранений. Попри це, брав участь у звільненні Київщини в лютому-березні 2022 року.

"Навіть ті, хто зазнали поранень чи навіть ампутації, не втратили власної мотивації та прагнуть продемонструвати іншим людям незламний український дух", - наголосив полковник Максим Кошовий, учасник делегації та забігу.

Юрій Лукашов, 26-річний доброволець із м. Корюківка на Чернігівщині подолав 10-кілометрову дистанцію на протезі. Він пішов на фронт одним із перших після повномасштабного вторгнення та має 18 місяців бойового досвіду на Донбасі. Минулого року під с. Оріхове на Запоріжжі Юрій зазнав поранення, через що йому ампутували частину лівої ноги. "Це поки тимчасовий протез, не для бігу, але для мене було принципово пробігти цю дистанцію", - розповів боєць.

Українці бігли з національною символікою й у футболках під гаслом "run for Ukraine" (біжу за Україну). Багато американців вітали їх, впізнаючи синьо-жовті кольори. До делегації для участі в забігу також долучилися ветерани та військові, що перебувають на реабілітації/протезуванні в США. Вони прибули з Чикаго, Філадельфії та Орландо, де розташовані центри реабілітації Revived Soldiers.

Окрім участі в забігу, українська делегація відвідала Український Національний Музей у Чикаго, місцеву школу та інші громадські установи, а також активно спілкувалася з американськими учасниками забігу та представниками медіа.

Організаторами та партнерами проєкту є Kyiv Committee of Chicago Sister Cities International, "Ветеранська Десятка", Благодійний фонд "Весна!", Soldier Field 10, Revived Soldiers Ukraine, Help Heroes of Ukraine. Спонсором виступила компанія "Інфозахист".