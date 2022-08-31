Найдорожчий футболіст "Зорі" перейшов у "Динамо"
Фланговий півзахисник Владислав Кабаєв став гравцем київського "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Владислав Кабаєв підписав з "Динамо" контракт на 4 роки. Фінансові умови угоди та скільки "Зоря" отримала за 26-річного українця - не повідомляють.
Кабаєв був найдорожчим гравцем луганської "Зорі". Transfermarkt оцінює вінгера у 1,5 млн євро. У цьому сезоні півзахисник зіграв 3 матчі та віддав 2 асисти.
Вболівальникам Кабаєв відомий також грою за одеський "Чорноморець", звідки влітку 2017 року перейшов до "Зорі". Разом із луганцями двічі став бронзовим призером чемпіонату України, грав у єврокубках – Лізі Європи та Лізі конференцій.
Загалом у складі "Зорі" провів 129 матчів, забив 10 м’ячів і віддав 16 асистів.
Також захищав кольори молодіжної збірної України. У складі національної команди U20 брав участь на ЧС-2015, де "жовто-сині" дійшли до 1/8 фіналу.
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