Найкращий російський боксер відновить кар'єру в чемпіонській категорії Усика
Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов повернеться на ринг заради бою в крузервейті
Про це повідомляє BoxingScene.
Суперником росіянина стане китаєць Мен Фаньлун. Боксери проведуть бій 12 березня у рамках шоу Triller Fight Club.
Цей бій стане дебютним для Сергія Ковальова в першій важкій вазі (до 90,7 кг). Росіянин є ексчемпіоном світу у напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації). Ковальов донедавна був єдиним з представників своєї країни, який входив до топ-10 рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
Востаннє 38-річний росіянин бився в листопаді 2019 року, програв нокаутом мексиканцю Саулю Альваресу та втратив титул чемпіона світу WBO.
У 2018 - 2019 роках абсолютним чемпіоном світу в крузервейті був українець Олександр Усик.
- Нагадаємо, у січні 2021 року Сергія Ковальова впіймали на вживанні допінгу.
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