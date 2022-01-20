Найкращий російський боксер відновить кар'єру в чемпіонській категорії Усика

Про це повідомляє BoxingScene.

Суперником росіянина стане китаєць Мен Фаньлун. Боксери проведуть бій 12 березня у рамках шоу Triller Fight Club.

Цей бій стане дебютним для Сергія Ковальова в першій важкій вазі (до 90,7 кг). Росіянин є ексчемпіоном світу у напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації). Ковальов донедавна був єдиним з представників своєї країни, який входив до топ-10 рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.

Востаннє 38-річний росіянин бився в листопаді 2019 року, програв нокаутом мексиканцю Саулю Альваресу та втратив титул чемпіона світу WBO.

У 2018 - 2019 роках абсолютним чемпіоном світу в крузервейті був українець Олександр Усик.