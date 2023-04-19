Про це повідомляють російські ЗМІ.

Причиною для затримання та відкриття провадження проти 70-річної Ольги Слегіної стала її розмова у їдальні санаторію у грудні минулого року в місті Нальчик.

Зазначається, що Слегіна обговорювала зі знайомою уродженкою Одеси, як правильно вимовляти українське слово "паляниця" та зробила комплімент президенту України Володимиру Зеленському, зазначивши, що "раніше всі сміялися з його жартів". Крім того, українського лідера пенсіонерка назвала "красивим молодим чоловіком з хорошим почуттям гумору".

За кілька днів жінці повідомили, що на неї написали три доноси. Суд призначив їй штраф у розмірі 40 тисяч рублів за "дискредитацію російської армії" - судовий процес тривав близько 5 хвилин.

Сторона захисту повідомила, що подаватиме апеляцію.