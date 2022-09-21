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НБУ планує продавати ОВДП населенню за підвищеною ставкою, - банківський експерт Дубогриз

21 вересня, 2022 середа
12:51
Економіка НБУ

Експерт з банків та банківського нагляду Євген Дубогриз сподівається, що Національний банк України продаватиме облігації внутрішньої державної позики населенню не під 9,5%, а принаймні під 15–18%, щоб захиститися від інфляції

Про це він сказав у ефірі Еспресо.

У Нацбанку хочуть продавати облігації внутрішньої державної позики зі свого портфеля. Це має допомогти збільшити вплив облікової ставки на ставки за депозитами та урядовими запозиченнями.

"Самому населенню не продавали, це правда, продавали банкам. Були так звані операції на вторинному ринку, але у 2012 році законом навіть це було заборонено, змінами у законі про Нацбанк. Але часи змінюються, і зараз війна, і те, що до війни було абсолютно недоречно, зараз є можливо навіть логічним і правильним", - зазначив Дубогриз.

Євген Дубогриз переконаний, що населення не буде купувати облігації на термін 10-30 років, тому НБУ наразі займається розробкою механізму продажу ОВДП за підвищеною ставкою.

"Облігації внутрішньої державної позики, які Мінфін продає НБУ – це емісія, вони дуже довгі (від 10 до 30 років). І звичайно, що жоден з банків, ніхто з населення, з бізнесу не хоче на такий довгий термін фіксувати свої гроші, бо велика невизначеність в економіці. Тому Нацбанк зараз працює над тим, щоб зробити так званий механізм своп (торгово-фінансова операція, яка передбачає тимчасовий обмін активами чи зобов'язаннями, - ред.), тобто  продавати ці ОВДП населенню за підвищеною ставкою і потім мати зобов'язання їх через певний термін викупити. Через рік-півтора, допоки люди хочуть ці борги тримати", - пояснив Дубогриз.

За словами банківського експерта, таке рішення навіть логічне в цих умовах, оскільки Міністерство фінансів України не хоче розміщати короткі бонди на рік і менше під високу ставку, а потім віддавати це, передбачувати витрати у бюджеті, а НБУ має таку можливість.

"Тому я таки сподіваюся, що може за місяць, коли буде таки наступне засідання правління з монетарної політики, цю можливість допрацюють і можна буде купувати ОВДП таким, як ми, але вже не під 9,5%, а принаймні під 15-18%, щоб хоч трохи більше захиститися від інфляції", - зауважив він.

  • Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів продало на аукціоні облігацій внутрішньої держпозики на 2 096 млн в еквіваленті.
  • Найбільш перспективним способом підвищення привабливості гривневих інструментів у Нацбанку вважають продаж ОВДП з власного портфеля. Такі операції нададуть альтернативну можливість учасникам ринку (насамперед населенню та бізнесу) купувати безризикові гривневі фінансові інструменти з привабливою дохідністю та гнучкою строковістю для захисту гривневих заощаджень від інфляції.
  • Наразі у власності Нацбанку зосереджено ОВДП на загальну суму 619,57 млрд грн – 48% від усіх держоблігацій, які перебувають в обігу. З цієї суми, ОВДП на 315 млрд грн Нацбанк викупив вже після початку широкомасштабного вторгнення.
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