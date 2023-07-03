Часто доводиться чути, що ціль, винесена назагал, схожа на шматок мʼяса, кинутого у собачу зграю. Мовляв, під дописами про початок дієти, навчальних програм, спортивних марафонів, або інших важливих для дописувача програм самовдосконалення, одразу ж з’являться коментарі роздратування: "От нащо ви це пишете?", "Чому комусь має бути діло до ваших справ?". Замість підтримки, людина отримає на свою адресу зневагу, скепсис та цькування.

Насправді це не так.

Наші страхи перед суспільним осудом обумовлені дитячим досвідом. І це недарма. Діти дуже жорстокі в спілкуванні з однолітками. Але, доросле середовище — це геть інше. Доросла спільнота схвально ставиться до тих, хто чогось прагне. Позитивних відгуків та слів підтримки буде набагато більше, повірте.

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Винесення своїх намірів назагал має дуже важливий мотивувальний ефект.

Найвідоміші тренери з продуктивності навіть радять заявити про намір над чимось попрацювати та чогось досягти до якомога більшого кола, щоб позбавити себе можливості відступити. Щобільше! Аналогічна практика мала місце в традиційних українських громадах, де людина перед всіма давала зарок кинути пити, побудувати хату, вивчитися, або щось ще.

Таким чином, страх бути висміяним позбавляє нас важливого мотиваційного чинника. А головне, утверджує у думці, що всім на нас байдуже і немає кому допомогти нам у складну хвилину.

Джерело

Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня

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