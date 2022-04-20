Не чув і не бачив такого, - Зеленський про нібито переданий Кремлем проєкт договору між країнами

Про це Зеленський повідомив відповідаючи на запитання під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарльом Мішелем.

"Щодо пана Пєскова. Нічого про це не чув. Точно нічого не бачив. Впевнений, що нам нічого не передали. М’яч на нашому боці? Я в принципі непогано раніше грав у футбол, у мирний час. Там які правила. Треба, щоб було дві команди і щоб був м’яч. Мені здається, що пан Пєсков сам з собою грає. Але такі серйозні речі з ними не грають. А дуже серйозно треба ставитися. Ми обов’язково покажемо, як ми б’ємо по воротах, як тільки нам дійсно дадуть м’яч", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, російські пропагандистські ЗМІ розповсюдили новину про те, що речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, мовляв, Кремль передав Україні свій проєкт договору між країнами, який було напрацьовано в результаті двосторонніх переговорів і що "м'яч на їхньому боці, чекаємо на відповідь".

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