"Не маємо права знижувати інтенсивність оборони": Зеленський закликав українців до зосередженої боротьби і взаємопідтримки

Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.





"Українці, я хочу, щоб ви зрозуміли мене правильно. Ми маємо неймовірні успіхи. Те, як весь український народ чинить опір цим окупантам – вже увійшло в історію. Але ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони, як би нам складно не було. Не маємо права зменшувати енергію свого спротиву. Ворог заводить на територію України все нові колони. Росія шукає всюди бійців для себе, резервістів, строковиків, найманців", - сказав Зеленський.



Він зазначив, що вони намагаються взяти нас кількістю, кількістю бійців, кількістю техніки. Також використовують терор, щоб зламати нас, зламати нашу віру в перемогу і в Україну.



"Я впевнений - у них це не вийде. Це не дасть їм результату. Але, щоб у них не вийшло, ще треба боротися. Ще потрібно бути зосередженими. Ще потрібно всім нам, всім українцям, далі зосереджено працювати на оборону нашої держави. Працювати разом, без внутрішніх розколів, підтримуючи один одного. По всій Україні. Від Ужгорода до Мелітополя. Від Чернігова до Маріуполя. Від Львова до Харкова. Саме так як ми це робимо вже сімнадцятий день війни", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, РФ кинула у бій проти України навіть новобранців та "альтернативників".



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