Про це повідомили Укренерго.

"Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до "Години Землі" і в певний час масово вимкнути світло - це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі!" - ідеться в повідомленні.

Наголошують, що ця ініціатива не була популярна серед українців у минулі роки. Проте вона все ж призводила до додаткової роботи диспетчерам. В Укренерго пояснили причини.

В компанії нагадали, що кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої. Одночасне вимкнення світла призводить до короткочасного зниження споживання електрики. Якщо багато людей вимкнуть світло в один і той самий момент, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах. Щоб запобігти цьому, диспетчеру необхідно збалансувати енергосистему. Для цього він буде вимушений відключити енергоблоки, що працюють, щоб різко знизити потужність маневрової генерації.

"Це погано навіть у мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів Росії. Різке виключення, а потім включення - коли “Година Землі” завершиться - це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми", - наголосили в Укренерго.

У компанії додали, що найкращим внеском кожного буде щоденне ощадливе використання електроенергії у пікові ранкові та вечірні години. Це допоможе зменшити нерівномірність споживання електроенергії упродовж доби.

"Ми всіляко підтримуємо екоініціативи, спрямовані на протидію зміни клімату. І долучитися до таких ініціатив кожен може щоденно, розумно користуючись електроенергією: не вмикайте одночасно багато потужних приладів і переносьте споживання потужної побутової техніки на нічні години. Це буде вашим щоденним внеском у збереження природи і надійність роботи енергосистеми", - підсумували в Укренерго.