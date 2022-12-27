"Не уявляєте, яке це щастя — зазирнути нарешті у вічі своїй "половинці", — зізнається у розмові з журналісткою "Еспресо" пан Сергій.

Тиждень тому у польському Катовіце, в офтальмологічному відділенні Окружної залізничної лікарні йому пересадили штучну рогівку. Пацієнт прозрів у першу ж добу після трансплантації. Хірург, який проводив трансплантацію, — відомий польський лікар, головний офтальмолог Катовіц, завідувач кафедри та клінічного відділення офтальмології факультету медичних наук Сілезького медичного університету у Забже Едвард Виленгала. У коментарі Onet Śląsk він зазначив, що це був найзворушливіший момент у його професійній кар'єрі.

До Польщі Сергій і Тамара приїхали, рятуючись від війни. "Приблизно через місяць після повномасштабного вторгнення вирішили, що поїдемо до брата дружини в Катовіце. Після цього ми ще верталися в Україну, адже вдома у нас залишився син. Але потім знову поїхали до Польщі", — розповідає паралімпієць.

Чоловік — дзюдоїст, Заслужений майстер спорту України та Чемпіон світу. Брав участь у Паралімпійських іграх у Сіднеї, Афінах та Пекіні. У "Піднебесній" виборов бронзову медаль і став першим українським паралімпійцем з цього виду спорту.

В Україні, каже, не мав шансів на відновлення зору.

До пошуків лікарні, яка погодиться провести йому трансплантацію рогівки, та переговорів з польською стороною долучилися голова Житомирської обласної військової адміністрації, голова Громадської ради при ОВА та українські волонтери. Такі операції, за словами пана Сергія, проводять лише в Ізраїлі, Німеччині, США, Туреччині й Польщі. Наразі спортсмен бачить лише на одне око, адже друге йому не оперували. Втім, за 30 років навчився радіти малому. Відновлення зору на одне око називає справжнім різдвяним дивом.

Польські фахівці сподіваються, що рогівка приживеться. "Але на це потрібен час, — каже пан Сергій. — Реабілітація триватиме приблизно півроку".

"Молюся, щоб все було добре і щоб закінчилася війна, за наших дівчат та хлопців. Багато моїх друзів-спортсменів, які допомогли мені досягнути успіху в паралімпійському спорті, захищають зараз нашу країну. Ось хто справжні герої. Про них пишіть-розповідайте", — підсумовує паралімпієць.

Всі фото — з фейсбук-сторінки Сілезького медичного університету

На Буковині жінці провели три хірургічні операції одночасно: пацієнтці за один раз видалили жовчний міхур, пупкову грижу та ліквідували спайку у черевній порожнині