“Немає жодного серіалу, не перекладеного українською”: у StarLightMedia відреагували на заяву Креміня про порушення мовного закону

Про це пердає пресслужба компанії.

У StarLightMedia відповіли, що підтримують роботу мовного омбудсмена для захисту і популяризації української мови. Але просять “доручати відповідним службам робити попередню перевірку заяв з тим”, щоб не вводити в оману медіа та громадськість.

“Стосовно оприлюдненої мовним омбудсменом і ЗМІ інформації щодо Телеканал ICTV, просимо звернути увагу, що програма ”На трьох” (скетч-шоу), виходить в ефір понад шість років, не є серіалом, що очевидно для всіх хто хоч раз її дивився – вона складається з окремих гумористичних епізодів, які за роки трансляції програми складаються для окремих випусків з різних випусків попередніх років, при чому редактори самостійно в кожному випадку вирішують набір епізодів, враховуючи пору року, час виходу програми в ефір, якісь популярні тенденції чи теми обговорення глядачів”, - йдеться в повідомленні.



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У пресслужбі зазначили, що закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” не ставить вимог до трансляції програм тільки українською, за винятком інформаційних, регулюючи квотами тільки кількість державної мови в ефірі загалом в регульованих проміжках часу доби.

Щодо другого випадку, за словами StarLightMedia, це був технічний збій.

“На жаль, ми теж прикро вражені нашим технічним збоєм, який трапився 16 липня о 4 годині ранку, що призвів до трансляції незапланованого не перекладеного епізоду серіалу “Таємні двері”. Після цього прикрого випадку наша технічна служба провела заходи, які унеможливлять подібні випадки у майбутньому”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Секретаріатом уповноваженого із захисту державної мови було виявлено порушення мовного закону шістьма українськими телеканалами, серед яких Україна, Інтер, НТН й ICTV.

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