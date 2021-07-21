“Немає жодного серіалу, не перекладеного українською”: у StarLightMedia відреагували на заяву Креміня про порушення мовного закону
Компанія StarLightMedia відповіла на пост мовного омбудсмена Тараса Креміня, про порушення шістьма українськими телеканалами, серед яких ICTV, мовного закону
Про це пердає пресслужба компанії.
У StarLightMedia відповіли, що підтримують роботу мовного омбудсмена для захисту і популяризації української мови. Але просять “доручати відповідним службам робити попередню перевірку заяв з тим”, щоб не вводити в оману медіа та громадськість.
“Стосовно оприлюдненої мовним омбудсменом і ЗМІ інформації щодо Телеканал ICTV, просимо звернути увагу, що програма ”На трьох” (скетч-шоу), виходить в ефір понад шість років, не є серіалом, що очевидно для всіх хто хоч раз її дивився – вона складається з окремих гумористичних епізодів, які за роки трансляції програми складаються для окремих випусків з різних випусків попередніх років, при чому редактори самостійно в кожному випадку вирішують набір епізодів, враховуючи пору року, час виходу програми в ефір, якісь популярні тенденції чи теми обговорення глядачів”, - йдеться в повідомленні.
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У пресслужбі зазначили, що закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” не ставить вимог до трансляції програм тільки українською, за винятком інформаційних, регулюючи квотами тільки кількість державної мови в ефірі загалом в регульованих проміжках часу доби.
Щодо другого випадку, за словами StarLightMedia, це був технічний збій.
“На жаль, ми теж прикро вражені нашим технічним збоєм, який трапився 16 липня о 4 годині ранку, що призвів до трансляції незапланованого не перекладеного епізоду серіалу “Таємні двері”. Після цього прикрого випадку наша технічна служба провела заходи, які унеможливлять подібні випадки у майбутньому”, - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, Секретаріатом уповноваженого із захисту державної мови було виявлено порушення мовного закону шістьма українськими телеканалами, серед яких Україна, Інтер, НТН й ICTV.
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