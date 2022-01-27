Непереможений український боксер дізнався ім'я свого наступного суперника

Про це повідомляє B1 Boxing.



Український боксер напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Ярослав Михалушко у березні проведе свій п'ятий бій на професійному рингу. Раніше він здобув 4 перемоги, 3 з них нокаутом.



Суперником 20-річного українця стане 30-річний француз Батоура Гірасси. Бій відбудеться 3 березня в Києві в рамках шоу Champion Boxing Promotions.



В минулому поєдинку Ярослав Михалушко достроково переміг Октавіана Граті.

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