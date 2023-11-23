Неподалік Москви пролунали вибухи на електропідстанції, знеструмлено кілька населених пунктів

Про це повідомляє telegram-канал Baza.

Близько першої години ночі місцеві жителі почули вибухи і побачили яскравий спалах з боку електропідстанції, після чого в Литкарівському окрузі вимкнулося все світло. Також повідомляється, що на місці вибуху почалася пожежа.

Як повідомляють російські ЗМІ, було знеструмлено кілька населених пунктів Підмосков'я.

Відзначимо, що місто Литкаріно знаходиться на відстані 30 кілометрів від російської столиці.