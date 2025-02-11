Найочікуваніші серіали лютого 2025
В останній місяць зими вийшли та виходять цікаві і яскраві серіали: про готель у Таїланді, адвокатську контору в ЛА, таємні листи Джейн Остін та останню жінку, яку засудили до страти у Великобританії
"Міс Остін"
Miss Austen
Екранізація бестселера Гілла Горнбі. У фільмі розповідається про життя Джейн Остін та її сестри Кассандри…
В ролях: Кілі Хоус, Альфред Еноч, Петсі Ферран та інші
"Білий лотос"
The White Lotus
Зірковий акторський склад вирушає на курорт і дасть волю своїм найгіршим, найпривілейованішим поривам. Серіал є гострою соціальною сатирою про вчинки різних гостей і працівників вигаданої мережі курортів White Lotus…
В ролях: Леслі Бібб, Джейсоном Айзексом, Мішель Монаган, Керрі Кун та інші
"Жорстоке кохання: історія Рут Елліс"
A Cruel Love: The Ruth Ellis Story
Історію Рут Елліс: спосіб життя молодої менеджерки нічного клубу, її насильницькі стосунки з чоловіком, якого вона потім холоднокровно вбила, її арешт, суд і подальшу судову боротьбу за її звільнення до того, як її повісять…
В ролях: Люсі Бойнтон Тобі Стівенс Тобі Джонс та інші
"Тисяча ударів"
A Thousand Blows
Історія Єзекії та Алека, двох найкращих друзів, які щойно прибули з Ямайки. Борючись за виживання в бурхливому плавильному котлі Іст-Енду вікторіанського Лондона, вони стикаються з Шугаром Гудсоном, небезпечним боксером-ветераном…
В ролях: Малахі Кірбі, Стівен Грем, Ерін Доерті та інші
"Форс-мажори: Лос-Анджелес"
Suits: L.A.
Розповідає про нову групу на чолі з Тедом Блеком, колишнім прокурором Нью-Йорка, який створив юридичну фірму в Лос-Анджелесі, що спеціалізується на кримінальному та розважальному праві…
В ролях: Стівен Амелл, Браян Грінберг, Джош МакДермітт та інші
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