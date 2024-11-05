Час формувати стратегію майбутнього: у Києві відбувся Восьмий Український Жіночий Конгрес
У вівторок, 5 листопада, у Києві відбувся Восьмий Український Жіночий Конгрес – щорічна публічна платформа для формування політик гендерної рівності. Цього року Конгрес відбувся під гаслом “Жіночий потенціал: нові ролі, нова якість”.
Еспресо - інформаційний партнер події.
Відкриваючи Конгрес, його співзасновниця, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, зазначила, що Восьмий УЖК ставить собі за мету зазирнути в майбутнє: уявити, якою буде Україна через 5, 10, 15 років, систематизувати виклики, які перед нами стоять, і спробувати знайти шляхи, щоб їх уникнути.
"Сьогодні ми мріємо про щасливе ідеальне майбутнє, але хочемо уявити його реальним. Ми хочемо говорити про нього правдиво, конструктивно і з урахуванням усіх точок зору", – заявила Олена Кондратюк.
Цього року участь у роботі Конгресу взяла Перша леді України Олена Зеленська, посолки США Бріджит Брінк і Канади Наталка Цмоць.
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Військова панель об’єднала канадських і українських військовослужбовиць, представниць міністерств у справах ветеранів і стратегічної промисловості.
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Відео усіх дискусій та виступів Восьмого Українського Жіночого Конгресу доступні на офіційному сайті Конгресу womenua.today та у соціальних мережах Facebook, YouTube, Instagram та X.
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