Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Час формувати стратегію майбутнього: у Києві відбувся Восьмий Український Жіночий Конгрес
Пресреліз

Час формувати стратегію майбутнього: у Києві відбувся Восьмий Український Жіночий Конгрес

5 листопада, 2024 вiвторок
22:59

У вівторок, 5 листопада, у Києві відбувся Восьмий Український Жіночий Конгрес – щорічна публічна платформа для формування політик гендерної рівності. Цього року Конгрес відбувся під гаслом “Жіночий потенціал: нові ролі, нова якість”.

Зміст

Еспресо - інформаційний партнер події.

Відкриваючи Конгрес, його співзасновниця, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, зазначила, що Восьмий УЖК ставить собі за мету зазирнути в майбутнє: уявити, якою буде Україна через 5, 10, 15 років, систематизувати виклики, які перед нами стоять, і спробувати знайти шляхи, щоб їх уникнути.

"Сьогодні ми мріємо про щасливе ідеальне майбутнє, але хочемо уявити його реальним. Ми хочемо говорити про нього правдиво, конструктивно і з урахуванням усіх точок зору", – заявила Олена Кондратюк.

"Жінки – ключові агентки змін у здобутті перемоги та повоєнному відновленні України. Адже саме вони взяли на себе величезне навантаження та відповідальність за спільне майбутнє. Українки підхопили "класично чоловічі" задачі, управління державними процесами, бізнеси – цей внесок заслуговує поваги і має бути гідно оцінений", – заявила співзасновниця УЖК Марія Іонова.
 
"На кожен Конгрес ми прагнемо зібрати якомога ширше коло спікерів і спікерок, які комплексно відображають настрої суспільства. Це дозволяє грунтуватися на чітких реальних даних, коли ми виробляємо стратегії майбутнього. Адже Український Жіночий Конгрес – це не тільки дискусії, а ще і рекомендації, плани, рішення і втілення ідей", – зазначила співзасновниця УЖК Світлана Войцеховська.
 

Цього року участь у роботі Конгресу взяла Перша леді України Олена Зеленська, посолки США Бріджит Брінк і Канади Наталка Цмоць.

Візію майбутнього представив Євген Глібовицький, директор Інституту фронтиру – організації, яка формує стратегічне бачення розвитку України.

Перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла про ролі жінок у нових економічних реаліях.

Нові ролі і нові якості жінок, зміну суспільної парадигми відношення до жіночих ролей обговорили нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук, військовослужбовиця Оксана Рубаняк, керівниця найбільшого в Європі українського хабу Світлана Залужна (Литва).

Представниці великого бізнесу з традиційно "чоловічих" сфер розповіли, як міняються гендерні політики всередині їх компаній і як все більше жінок посідають посади на різних ланках. Зокрема, на Восьмому УЖК були пристуні представниці компаній "Приват",  "МХП", "Київстар", "Ощадбанк", TokarevFoundation.

Демографічну кризу і цінність людського капіталу чи не вперше на такому високому рівні обговорили урядовиці, науковиці, лікарі, соціологи, підприємиці.

Критичну важливість участі жінок у повоєнному відновленні України підкреслили представниця ООН Жінки Сабін Фейзер Гюнеш, посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

У спеціальному діалозі-перформансі акторка Ірма Вітовська та директор театру Франка Євген Нищук подискутували про культурний ренесанс, який переживає Україна.

Військова панель об’єднала канадських і українських військовослужбовиць, представниць міністерств у справах ветеранів і стратегічної промисловості.

Цьогорічну відзнаку УЖК посмертно отримала бойова медикиня Ірина Цибух ("Чека").

Відео усіх дискусій та виступів Восьмого Українського Жіночого Конгресу доступні на офіційному сайті Конгресу womenua.today та у соціальних мережах Facebook, YouTube, Instagram та X

Теги:
Читайте також:
вибори у США
Автор Олена Будько
5 листопада, 2024 вiвторок
Вибори в США: американці обирають 47-го президента. Текстовий онлайн
Наталія Поклонська
Автор Анатолій Буряк
3 листопада, 2024 неділя
Очільник РПЦ Гундяєв звинуватив експрокурорку окупованого Криму Поклонську в зневазі до "цінностей руского міра": що сталося
Віталій Портников
Автор Оксана Ліховід
1 листопада, 2024 п'ятниця
З 2025 по 2029 роки почнеться цікавий ризикований історичний процес, - Портников
  • USD 41.26
    Купівля 41.26
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.91
    Продаж 45.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 листопада
23:10
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
На виборах 2019 року в Україні лунали заяви про перемир'я та компроміс з Росією, подібні до заяв Трампа, але тоді українці їх підтримали, - Портников
23:00
ФБР
У США створили командний пункт для моніторингу загроз під час виборів президента
23:00
Ексклюзив
Конгрес США
"Майбутнє світу вирішуватимуть кілька сотень або тисяч голосів": Мирослава Гонгадзе оцінила темпи підрахунку на виборах у США
22:36
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Камала Гарріс
"Чимало питань": політолог Рейтерович прокоментував перспективи підтримки України в разі перемоги Гарріс на виборах
22:28
Окупанти, кримінал, росіяни
На Харківщині окупанти атакують піхотою та накопичують техніку, - ОТУ
22:08
вибори в США
У кількох штатах повідомили про замінування виборчих дільниць, розвідка США перевіряє російську поштову скриньку
21:42
Дональд Трамп та Меланія Трамп під час голосування на виборах США
Трамп заявив, що визнає свій програш, якщо "вибори будуть чесними"
21:16
дрова для шкіл Меденицької громади
Зеленський не підпише законопроєкт "про дрова", - радник президента
21:13
Ексклюзив
Вибори Президента США
Росіяни роблять ставку на хаос: експерт-міжнародник Краєв про вибори в США
21:13
Ексклюзив
вибори у США
"Більше схоже на дискотеку, ніж на вибори": журналістка Еспресо з дільниці у Філадельфії про процес голосування
20:51
Дмитро Лубінець
РФ погодила візит турецького омбудсмена до місць, де утримують українських військовополонених, - Лубінець
20:39
Ексклюзив
солдати США
Переведення Нацгвардії США в готовність – дії на випередження, - офіційний спостерігач на виборах Юрчишин
20:20
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Російські окупанти сконцентрувались на захопленні Курахового. Колонка Сергія Згурця
20:08
Ексклюзив
Камала Гарріс
Команда Гарріс визнає результати виборів, якщо Трамп переможе, - заступниця директора з питань урядових відносин Razom for Ukraine Барчук
20:01
OPINION
Про нових нас
19:58
Live
вибори у США
Вибори в США: американці обирають 47-го президента. Текстовий онлайн
19:55
окупанти, орки
Росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку
19:51
Ексклюзив
вибори у США
Дуже висока явка виборців, це досить нетипово: кореспондентка Голосу Америки про день виборів у США
19:43
PR
Роман Анзін
Держава і бізнес мають стати партнерами у повоєнній відбудові України, — Анзін
19:32
Картка єВідновлення
Українцям пояснили, як змінити реквізити картки єВідновлення
19:14
Дональд Трамп
Трамп проголосував у Флориді та заявив, що "впевнений у своїй перемозі"
19:11
Андрій Лунін і Джуд Беллінгем, Реал
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 5 листопада
18:58
Ексклюзив
танки Абрамс
Танків Abrams для проведення наступальних операцій ЗСУ слід очікувати впродовж декількох місяців, - Defense Express
18:54
швидка
РФ атакувала Очаків на Миколаївщині: поранено жінку й дитину
18:52
поліція
У Нацполіції працюють до 75 тис. чоловіків призовного віку, - заступник глави НПУ Фацевич
18:52
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ вдарила поблизу житлової забудови в Харкові: є постраждалі
18:36
Партнерський матеріал
грантова програма
Ваучери на навчання та гранти на власну справу: як держава підтримує ВПО
18:30
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Окупанти атакували Запоріжжя: 6 людей загинули, кількість поранених зросла до 24
18:10
вибори в США
Вибори в США: у Пенсильванії оскаржили 4,3 тис. голосів
18:00
OPINION
Дрова як квінтесенція української політики
17:54
мобільні мережі телефон андроид
У Генштабі розповіли, як робота РЕБ може впливати на мобільні телефони
17:42
україна німеччина
У Німеччині четверта група українських військових завершила навчання на ЗРК Patriot
17:13
G7
G7 і три держави-союзниці заявили, що працюють над спільною відповіддю на розгортання військ КНДР у РФ
17:07
Ексклюзив
Дональд Трамп
Європа на 70% готова до того, що Трамп може прийти до влади, - аналітик Костогризов
17:06
у Нідерландах підірвали галерею
У Нідерландах затримали підозрюваного у викраденні картин Енді Воргола
16:50
кадр з фільму "Ґодзілла мінус один"
В Японії вперше заарештували творців сайту зі спойлерами до аніме та фільмів
16:44
З початку доби на фронті відбулося 75 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку
16:37
Оновлено
Північна Корея
Умєров підтвердив інформацію про перші зіткнення між ЗСУ та військовими КНДР на Курщині
16:32
Оновлено
Google - ілюстративне фото
ЦПД заявив, що Google опублікував супутникові знімки з обороною України. У компанії кажуть, що карти старі
16:29
Південна Корея оштрафувала Meta на $15,7 млн через збір конфіденційних даних
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV