День військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ: історія та значення

Це свято присвячене людям, які забезпечують оперативну та надійну комунікацію військових частин та підрозділів, а також реалізацію стратегічних завдань у сфері зв'язку. Ці спеціалісти відіграють критичну роль у забезпеченні бойової готовності та оперативного управління Збройними Силами країни.

Історія та роль військ зв’язку

Війська зв’язку України мають довгу історію, що налічує десятки років. Основною функцією військ зв’язку є забезпечення безперебійної передачі інформації на всіх рівнях, як між командуванням і підрозділами, так і між групами та підрозділами. Це завдання є надзвичайно важливим у сучасних умовах бойових дій, адже без зв'язку війська стають "сліпими".

Коріння українських військ, які спеціалізуються на налаштуванні комунікації сягають ще далекого 1917 року, коли був організований спеціалізований відділ зв’язку в Українському генеральному військовому штабі. На чолі цього відділу був полковник Олександр Козьма, який згодом став генералом-хорунжим.

Під час правління Павла Скоропадського та в період Директорії в армійських корпусах діяли спеціальні радіотелеграфні підрозділи, які забезпечували зв’язок та комунікацію в Генеральному штабі.

Ці перші кроки стали основою для розвитку сучасних зв'язківців в Україні, формуючи важливу частину військової інфраструктури незалежної держави.

Чому День військ зв’язку України відзначають 8 серпня?

Це важливе професійне свято було запроваджено у 2000 році "Ураховуючи заслуги військ зв'язку у зміцненні обороноздатності держави…" відповідно до Указу N154/2000 тодішнього Президента Леоніда Кучми.

День військ зв’язку України відзначають 8 серпня на честь історичної події, яка має велике значення для розвитку військових комунікацій в Україні. У 20-х роках XX століття, а саме 8 серпня, на базі тогочасного Костянтинівського юнкерського військового училища, було запущено Другі Київські військово-технічні курси, що спеціалізувалися на підготовці фахівців з військового зв’язку.

Ці курси стали важливим етапом у формуванні професійного корпусу військових зв’язківців в Україні, забезпечуючи підготовку спеціалістів, здатних ефективно підтримувати комунікацію та координацію дій військових підрозділів.

Фото: Голос України

День військ зв’язку: значення

День військ зв’язку - це час, щоб нагадати людям про важливість роботи військових зв’язківців та відзначити їхній вклад у забезпечення національної безпеки. Військові зв’язківці є невід’ємною частиною бойових операцій та особливо важливі під час війни. Їхня праця забезпечує злагоджене функціонування систем зв’язку, які є критичними для успішного виконання завдань у будь-якій ситуації.

В умовах війни, коли оперативна ситуація може швидко змінюватися, надійний і стабільний зв’язок між усіма військовими ланками та окремими підрозділами є ключовим для успішного виконання завдань і досягнення перемоги. Крім того, військові зв’язківці також мають справу з новими викликами, такими як кібератаки. Сьогодні ІТ-експерти, які є частиною цього роду військ, активно борються проти російських кібератак, намагаючись знищити ворожі онлайн-ресурси та забезпечити захист українських інформаційних систем.

День військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ - це не лише свято для військових, але й для всієї країни, яка цінує їхню відданість і працю. Це можливість висловити вдячність тим, хто забезпечує безперебійний зв’язок та підтримує бойову готовність армії.