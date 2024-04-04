Дві очільниці міністерств вирішили створити першу одностатеву пару у німецькій політиці

Про заручини жінки розповіли виданню Bunte, інформує "Німецька хвиля".

Катя Майєр – міністр юстиції у Саксонії, а Жозефіні Пауль – міністр з питань рівноправності у Північному Рейні-Вестфалії. Жінки вже кілька років разом і зараз оголосили, що вирішили одружитися. Вони стануть першою такою парою у німецькій політиці.

Про свої стосунки вони публічно оголосили ще 2021 року – щоб нічого не приховувати. Кожен вирішує сам, наскільки відкрито говорити про своє особисте життя, але це не повинно залежати від того, чи живе людина в гетеро- чи гомосексуальному партнерстві – так тоді говорила Майєрс.

Вона впевнена: відкритість політиків може стати прикладом і для інших робити свої ідентичності видимими.

Одностатеві шлюби дозволили у Німеччині у 2017 році. З того часу в країні їх уклали понад 65 тисяч пар.