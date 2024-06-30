Фундаментальна проблема Телеграму у тому, що його не контролює жодна з наших дружніх держав, - експерт Хіміч

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Фундаментальна проблема Телеграм в тому, що його не контролює жодна з наших дружніх держав. Сам Дуров виніс управління в юрисдикцію, якщо не помиляюсь, Дубаю. Ми знаємо про цю проблему. Багато країн світу в нинішньому конфлікті уникають приставати на наш бік і відповідно уникають дослухатися навіть у випадку з протидією розповсюдженню наркотиків, або російській пропаганді. Є дуже суттєві проблеми, простого рішення немає", - наголосив експерт телекомунікаційного ринку.

Хіміч вважає, що навіть якщо введуть заборону на Телеграм, то це не дає стовідсоткової гарантії, що цим месенджером перестануть користуватися, як це й було з іншими соцмережами, пов’язаними з Росією.

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"Попри те, що перегляд Однокласників і Вконтакте суттєво зменшився, він не зник. Я зараз не пам’ятаю достеменно, зменшилося десь в півтора чи два рази, але не в десятеро. Тобто люди продовжують дивитися, тому що VPN залишаються простим і загальнодоступним способом обійти це обмеження - це перше зауваження. Друге, вебресурси існують як інтернет-сторінки, Телеграм - це застосунок, через це можуть використовуватись набагато складніші технічні рішення (я не буду зараз поринати), які набагато складніше блокувати. Тобто у випадку з Телеграмом це просто фізично набагато складніше - блокувати його трафік, там дуже розгалужена мережа серверів і весь час змінюються адреси доступу", - додав він.

Водночас експерт переконаний, що протидіяти ворожому застосунку необхідно.

"Використовувати технічні засоби для того, щоб протидіяти - необхідно, але не варто чекати дива. Тобто зменшити в нуль - не вдасться, зменшити споживання такого контенту у десятеро - не вдасться. Це потребуватиме дуже великих ресурсів. Все ж таки треба зважати, що робити і чого не робити", - підсумував Хіміч.