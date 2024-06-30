Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Фундаментальна проблема Телеграму у тому, що його не контролює жодна з наших дружніх держав, - експерт Хіміч
Ексклюзив

Фундаментальна проблема Телеграму у тому, що його не контролює жодна з наших дружніх держав, - експерт Хіміч

30 червня, 2024 неділя
17:46
Суспільство чат-бот вайбер-телеграм

Експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч вважає, що протидіяти Телеграму, який пов'язаний із Росією необхідно, проте заборона не гарантує повну відмову українців він використання застосунку

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Фундаментальна проблема Телеграм в тому, що його не контролює жодна з наших дружніх держав. Сам Дуров виніс управління в юрисдикцію, якщо не помиляюсь, Дубаю. Ми знаємо про цю проблему. Багато країн світу в нинішньому конфлікті уникають приставати на наш бік і відповідно уникають дослухатися навіть у випадку з протидією розповсюдженню наркотиків, або російській пропаганді. Є дуже суттєві проблеми, простого рішення немає", - наголосив експерт телекомунікаційного ринку.

Хіміч вважає, що навіть якщо введуть заборону на Телеграм, то це не дає стовідсоткової гарантії, що цим месенджером перестануть користуватися, як це й було з іншими соцмережами, пов’язаними з Росією.

Читайте також: Корсун: Хто додумався зробити чат-бот для військових ЗСУ у російському Телеграмі?

"Попри те, що перегляд Однокласників і Вконтакте суттєво зменшився, він не зник. Я зараз не пам’ятаю достеменно, зменшилося десь в півтора чи два рази, але не в десятеро. Тобто люди продовжують дивитися, тому що VPN залишаються простим і загальнодоступним способом обійти це обмеження - це перше зауваження. Друге, вебресурси існують як інтернет-сторінки, Телеграм - це застосунок, через це можуть використовуватись набагато складніші технічні рішення (я не буду зараз поринати), які набагато складніше блокувати. Тобто у випадку з Телеграмом це просто фізично набагато складніше - блокувати його трафік, там дуже розгалужена мережа серверів і весь час змінюються адреси доступу", - додав він.

Водночас експерт переконаний, що протидіяти ворожому застосунку необхідно.

"Використовувати технічні засоби для того, щоб протидіяти - необхідно, але не варто чекати дива. Тобто зменшити в нуль - не вдасться, зменшити споживання такого контенту у десятеро - не вдасться. Це потребуватиме дуже великих ресурсів. Все ж таки треба зважати, що робити і чого не робити", - підсумував Хіміч.

  • Журналісти hromadske провели розслідування про власника Telegram-каналу "Джокер". Він родом із Херсонщини, проте зараз проживає у Києві, в елітному житловому комплексі. Чоловік має кортеж, власну охорону, поїздки за кордон.

Теги:
Україна
Росія
Технології
Війна з Росією
пропаганда
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
30 червня, 2024 неділя
Байден буде боротися
Генерал-лейтенант ЗСУ Юрій Содоль та майор НГУ Богдан Кротевич
29 червня, 2024 субота
Заяву майора Кротевича на генерал-лейтенанта Содоля долучили до великої справи щодо прориву кордону на Харківщині: що це означає
Тарифи на водопостачання та водовідведення 2024
28 червня, 2024 п'ятниця
Чи відбудеться підвищення тарифів на воду з 1 липня?
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.85
  • EUR
    Купівля 43.22
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
30 червня
17:52
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Розслідувачі встановили імена 55 росіян, які обстрілюють Харків з авіації
17:46
дрони
ЗСУ дронами передають жителям Білгородщини послання, аби вони вішали на будинки прапор України і тоді їх не атакуватимуть, - ЗМІ
17:07
Оновлено
Росіяни вдарили КАБом по підприємству в Харкові: 1 людина загинула, серед постраждалих - 8-місячне немовля, спалахнула пожежа
17:01
Огляд
ракети Aster 15
Ефективність 100%: що таке ракети Aster 15, чому вони потрібні Україні й коли Франція та Італія можуть їх передати
17:00
Інтерв’ю
ЗСУ
Це випробування зброєю може зробити Україну могутньою світовою державою, - генерал Кларк
16:46
Ексклюзив
Акція Free Azov на метро "Житомирська" (Київ, 30.06.2024)
"Де тіла полеглих? Їх теж чекають": у Києві біля метро "Житомирська" пройшла акція "Не мовчи! Полон вбиває!"
16:28
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Від початку доби на фронті відбулося 90 боєзіткнень. Майже третина - на Покровському напрямку
16:24
Оновлено
самогубство підлітків
Написали на стіні дату, зняли взуття та вчинили непоправне: у Києві хлопець і дівчина стрибнули з 16-го поверху
16:03
OPINION
Тарас Шамайда
Публічне спілкування російською має сприйматися як хамство
16:01
Літаки Су-34 на аеродромі "Балтимор" у Воронежі
Українці можуть знищити ракетами ATACMS десятки літаків-носіїв КАБів у Воронежі, але на це нема дозволу від команди Байдена, - Forbes
16:00
Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)
У нас із Заходом можуть бути різні уявлення про слово "перемога", - Зеленський
15:50
Ексклюзив
МЗС Франції
Екснардеп Шкіль пояснив, яке значення мають вибори у Франції для України
15:33
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
"Маємо одного загиблого українця на шістьох росіян": Зеленський порівняв людські втрати України та РФ
15:19
Джо Байден
Байден просить спонсорів своєї кампанії не відвертатися від нього, - Bloomberg
14:56
В Україні вже відновлюють перші німецькі БМП у рамках угоди з Rheinmetall, - Укроборонпром
14:48
військове кладовище
Проєкт Національного військового меморіального кладовища під Києвом пройшов державну експертизу
14:03
Україна повернула з полону 130 захисників у межах великоднього обміну
Росія тримає в неволі понад 14 тис. українців, - Лубінець
14:03
OPINION
Віктор Шлінчак
До відбудови треба дожити
13:55
На Львівщині напали на працівника ТЦК
Схоже, ТЦК матимуть доступи до рахунків фізосіб, - ЗМІ
13:10
Володимир Зеленський
За тиждень росіяни скинули на Україну понад 800 керованих авіабомб, - Зеленський
13:06
Оновлено
Вирва, що утворилася внаслідок ракетного удару по Вільнянську
Обстріл Вільнянська 29 червня: кількість поранених зросла до 38, загинули 7 людей, у тому числі діти
12:49
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ заявив про ураження кількох цілей "Хезболли" на півдні Лівану
12:41
Іскандер-М
Російські окупанти атакували Одещину балістичною ракетою, - ПК "Південь"
12:41
Лісова пожежа в Греції
На грецькому острові Серіфос спалахнула масштабна лісова пожежа: кілька сіл евакуюють
12:15
Віктор Орбан
Орбан, експрем'єр Чехії та лідер ультраправих Австрії започаткували групу правих у Європарламенті
12:08
спека
Спека до +37 °C: прогноз погоди в Україні на 1 липня від Наталки Діденко
12:02
OPINION
Валерій Пекар
Путінський режим очевидно не має правонаступника
12:01
Нікі Гейлі
Ніккі Гейлі закликала Трампа готуватися до зустрічі з молодшим суперником після невдачі Байдена на дебатах
11:35
світ Південна Корея США КНДР військові новини
У КНДР вважають, що відносини між США, Японією та Південною Кореєю переросли в "азійську версію НАТО"
11:26
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон
Росія дуже зацікавлена у розколі ЄС і НАТО, - міністр оборони Швеції
11:16
Ексклюзив
знищені окупанти
Росія не має сил та засобів для стратегічних операцій на фронті, - генерал Маломуж
10:55
Ексклюзив
Крим, Севастополь, Бельбек
"Звичайна рутинна робота Сил оборони": речник ВМС ЗСУ Плетенчук про вибухи в окупованому Криму
10:31
"Реальний ризик": у Британії висловили занепокоєння ймовірним втручанням Росії у вибори
10:04
OPINION
Костянтин Корсун
Чому в Україні досі немає Кібервійськ?
10:01
Нігерія
У Нігерії внаслідок вибухів бомб загинули і постраждали 66 людей
10:00
День проголошення Акту відновлення Української Держави
30 червня - історична дата: проголошення Акту відновлення Української Держави
09:47
Франція
У Франції розпочався перший тур дострокових парламентських виборів: на що вплине ймовірна перемога ультраправих
09:12
окупанти в Криму
КамАз і три Урали: у Маріуполі партизани зафіксували евакуаційну колону техніки, забиту пораненими окупантами
08:59
Протести Ізраїль
В Ізраїлі відбувся антиурядовий мітинг із сутичками з поліцією
08:54
Ввечері 29 червня росіяни обстріляли Селидове на Донеччині й пошкодили шахту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV