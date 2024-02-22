Хвороба Альцгеймера: як виникає та чому вчені заговорили про заразність хвороби

У статті Nature Medicine розповідається, що виявлено випадки зараження хворобою Альцгеймера. Пацієнти, у яких було діагностовано хворобу Альцгеймера, отримували гормон росту, виділений із людського гіпофіза.

Раніше вчені виявили, що у людей, які заразилися пріонами в результаті цієї процедури, виникли відкладення бета-амілоїду, а також церебральна амілоїдна ангіопатія, що спостерігається при хворобі Альцгеймера.

Відкладення бета-амілоїду були виявлені і у посмертних донорів, що вказувало на передачу через гормон росту одразу кількох патогенів.

У новій роботі дослідники описали реципієнтів, які не заразилися пріонною хворобою, проте почали страждати від симптомів деменції, що супроводжуються появою маркерів хвороби Альцгеймера.

Ці випадки вказують на те, що хвороба Альцгеймера, як і пріонні інфекції, має ятрогенну форму, тобто не виникає спонтанно або через спадковість, а набувається при потраплянні в організм агентів з навколишнього середовища.

Хоча ятрогенна хвороба Альцгеймера, швидше за все, рідкісна, і немає підстав вважати, що бета-амілоїди можуть передаватися між людьми в повсякденному житті, автори приходять до висновку про необхідність вжити заходів щодо запобігання випадковій передачі інфекції через медичні та хірургічні процедури.