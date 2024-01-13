КНДР вперше від початку пандемії COVID-19 прийме туристів. Група прибуде з РФ, - Reuters
Північна Корея готується прийняти групу туристів із Росії, які стануть першими з 2020 року іноземними мандрівниками, котрі відвідають КНДР
Про це з посиланням на місцеву владу сусіднього з КНДР Приморського краю РФ повідомляє Reuters.
Зазначається, що питання відновлення поїздок російських туристів до Північної Кореї порушував губернатор Приморського краю Росії Олег Кожемяко під час відвідання Пхеньяна у грудні минулого року.
Тепер одна з туристичних агенцій Владивостока організовує чотириденний тур до КНДР, який розпочнеться 9 лютого і включатиме зупинки в Пхеньяні та на гірськолижному курорті неподалік північнокорейської столиці.
Співрозмовники Reuters у Пекіні, які працюють у туристичній галузі, розповіли, що їх партнери в Північній Кореї підтвердили візит групи російських туристів до КНДР, проте висловили сумніви, що ця країна готова відновити допандемійний рівень туризму.
Північна Корея і Росія від вересня минулого року, після зустрічі їх лідерів Кім Чен Ина і Володимира Путіна, різко активізували співпрацю в економічній, політичній та військовій сферах, попри міжнародні санкції.
Водночас резолюції Ради безпеки ООН, які обмежують ділові відносини з Північною Кореєю через її програми створення ядерної зброї та балістичних ракет, майже не впливають на туризм.
Згідно з оцінкою сеульського NK News, за рік до початку пандемії в Північній Кореї спостерігався сплеск поїздок китайських туристів, які в 2019 році могли забезпечити цій країні до $175 мільйонів додаткових доходів.
Під час пандемії COVID-19 Північна Корея запровадила один із найсуворіших у світі прикордонних контролів, повністю закривши кордон, і досі не відкрила його для іноземців.
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