КНДР вперше від початку пандемії COVID-19 прийме туристів. Група прибуде з РФ, - Reuters

Про це з посиланням на місцеву владу сусіднього з КНДР Приморського краю РФ повідомляє Reuters.

Зазначається, що питання відновлення поїздок російських туристів до Північної Кореї порушував губернатор Приморського краю Росії Олег Кожемяко під час відвідання Пхеньяна у грудні минулого року.

Тепер одна з туристичних агенцій Владивостока організовує чотириденний тур до КНДР, який розпочнеться 9 лютого і включатиме зупинки в Пхеньяні та на гірськолижному курорті неподалік північнокорейської столиці.

Співрозмовники Reuters у Пекіні, які працюють у туристичній галузі, розповіли, що їх партнери в Північній Кореї підтвердили візит групи російських туристів до КНДР, проте висловили сумніви, що ця країна готова відновити допандемійний рівень туризму.

Північна Корея і Росія від вересня минулого року, після зустрічі їх лідерів Кім Чен Ина і Володимира Путіна, різко активізували співпрацю в економічній, політичній та військовій сферах, попри міжнародні санкції.

Водночас резолюції Ради безпеки ООН, які обмежують ділові відносини з Північною Кореєю через її програми створення ядерної зброї та балістичних ракет, майже не впливають на туризм.

Згідно з оцінкою сеульського NK News, за рік до початку пандемії в Північній Кореї спостерігався сплеск поїздок китайських туристів, які в 2019 році могли забезпечити цій країні до $175 мільйонів додаткових доходів.

Під час пандемії COVID-19 Північна Корея запровадила один із найсуворіших у світі прикордонних контролів, повністю закривши кордон, і досі не відкрила його для іноземців.