Найкращі трилери Нетфлікс, що триматимуть у напрузі до останніх кадрів

Всесвіт кіно завжди був щедрим на захопливі історії, які не залишають байдужими своїх глядачів. Багатьом подобаються трилери, які здатні "полоскотати нерви" та захопити увагу з перших кадрів до останніх титрів. Незалежно від того, чи належите ви до категорії шанувальників яскравих емоцій та несподіваних поворотів, або ви просто любите занурюватися в захопливий світ кіно, найкращі трилери завжди знаходять свого глядача.

Топ трилерів Нетфлікс

Саме ці фільми компанії Netflix сьогодні знаходяться в рейтингу популярних та мають високі оцінки відповідно до IMDb.

Неограновані коштовності (Uncut Gems)

Рік: 2019

IMDb: 7.4

Жанр: трилер, драма, кримінал

"Неограновані коштовності" - це фільм братів Бенджаміна та Джошуа Сефді, де головну роль виконав знаменитий актор Адам Сендлер. Історія розповідає про Говарда Ратнера, ювеліра та дилера коштовностями з Нью-Йорка, який намагається виплатити борги та вирішити фінансові проблеми, але потрапляє в круговерть випробувань через свої ризиковані ставки та сумнівні угоди.

Фільм відрізняється напруженою атмосферою, швидким рухом подій та вражаючою грою акторів. "Неограновані коштовності" отримали високу оцінку від критиків і залишилися одним із найпопулярніших трилерів на Netflix.

Платформа (The Platform)

Рік: 2019

IMDb: 7.0

Жанр: трилер, жахи, фантастика

"Платформа" - іспанський фільм, який вийшов у 2019 році. Це науково-фантастичний трилер, що розгортається у майбутньому, де ув'язнених тримають у незвичній багатоповерховій будівлі, через яку проходить величезна діра. Щодня цим простором рухається величезна платформа з їжею. Вона опускається з верхнього рівня донизу, зупиняючись на кожному поверсі на декілька хвилин. В'язні на нижчих рівнях мають їсти те, що залишилось після інших співкамерників на вищих рівнях.

Фільм досліджує теми соціальної нерівності, людської природи та виживання в екстремальних умовах. Він вражає глядача своєю напруженою атмосферою, заплутаним сюжетом і неочікуваними поворотами подій.

Пташиний короб (Bird Box)

Рік: 2018

IMDb: 6.6

Жанр: трилер, жахи, фантастика, драма

"Пташиний короб" - американський трилер, який вийшов у 2018 році. Фільм розповідає історію світу, який охоплює загадкова епідемія, що поширюється через зоровий контакт і спонукає людей до суїциду. Головну героїню виконана Сандра Буллок, вона намагається вижити разом зі своїми дітьми, уникаючи контакту зі смертельною загрозою. Вони вирушають у пошуки безпечного місця для життя. "Пташиний короб" сповнений непередбачуваних поворотів, змушуючи глядача затамувати подих до останньої хвилини фільми.

Ель Каміно: Пуститися берега (El Camino: A Breaking Bad Movie)

Рік: 2019

IMDb: 7.3

Жанр: трилер, екшн, кримінал

"Ель Каміно: Пуститися берега" - це американський фільм 2019 року, який є продовженням популярного серіалу "Пуститися берега". Режисером та сценаристом фільму є Вінс Ґілліґан, творець оригінального серіалу. У цьому фільмі продовжується історія Джессі Пінкмана, який намагається знайти своє місце у світі після подій фінального сезону серіалу. Джессі втікає від правосуддя та поліції, намагаючись врятувати себе від пастки, в яку потрапив через злочинний світ наркотрафіку.

Диявол назавжди (The Devil All The Time)

Рік: 2020

IMDb: 7.1

Жанр: психологічний трилер, драма, кримінал

"Диявол назавжди" (The Devil All The Time) - це американський фільм 2020 року, знятий Антоніо Кампосом за однойменним романом Дональда Рея Поллока. Кінострічка розповідає історію про велику групу людей у різних часових періодах, чиї життя переплітаються через криваві події, віру, насилля та втрату.

Ця драма-трилер розгортається у невеликому місті штату Огайо після Другої світової війни. Люди продовжують страждати від наслідків війни, а деякі з них все ще намагаються впоратися з психологічними травмами. У той же час у місті зростає злочинність. Юний хлопець на ім'я Арвін Рассел отримує в подарунок на день народження револьвер свого батька. Невдовзі Арвін зрозуміє, що ця зброя може стати необхідною, оскільки в місті починають відбуватися небезпечні події.

Хороший медбрат (The Good Nurse)

Рік: 2022

IMDb: 6.8

Жанр: трилер, драма, кримінал, детектив

"Хороший медбрат" - це американський фільм, який вийшов у 2022 році, екранізація однойменної книги Чарльза Гребера, що розповідає історію матері-одиначки Емі та медбрата Чарльза Каллея. Він має чудову репутацію, скромний та відповідальний – саме так його описують. Однак, Чарльз виявляється серійним вбивцею на прізвисько "Ангел смерті".

Кінострічка розкриває деталі його злочинів, а також зусилля слідства та Емі для того, щоб затримати та притягнути вбивцю до відповідальності.

Сім сестер (What Happened to Monday)

Рік: 2017

IMDb: 6.8

Жанр: трилер, фантастика

"Сім сестер" - це науково-фантастичний трилер 2017 року, події якого розгортаються у світі, де задля боротьби з перенаселенням кожному сімейству дозволяється мати лише одну дитину. Головна героїня, яку зіграла Нумі Рапас, живе не за цим правилом, вона має ще шістьох сестер-близнючок. Для того щоб приховати це від влади та вижити, вони в суспільстві вдають із себе одну людину. Кожна дівчина виходить на вулицю лише у свій день тижня, ім'я якого вона має "Понеділок", "Вівторок", "Середа" і так далі. Але коли одна з сестер зникає, вони змушені розкрити таємницю, щоб врятувати себе та один одну.

Фільм досліджує теми тоталітаризму, особистої ідентичності та боротьби за виживання в світі, де правлять суворі закони.

Зодіак (Zodiac)

Рік: 2007

IMDb: 7.7

Жанр: трилер, драма, кримінал, детектив

"Зодіак" - це американський трилер режисера Девіда Фінчера, який був випущений у 2007 році. Фільм розповідає історію реальних подій, пов'язаних з серійним вбивцею, який відомий як "Зодіак". Цим прізвищем він підписувався тоді, коли висилав зашифровані листи до газет та поліції. Дія розгортається у Сан-Франциско, коли детектив, журналіст та схиблений карикатурист беруться розкрити цю справу. Фільм вражає відтворенням епохи та реалістичною атмосферою, а також захопливою акторською грою Марка Руффало, Джейка Джилленголта та Роберта Дауні-молодшого. "Зодіак" вже більше десяти років залишається одним із найцікавіших у своєму жанрі.

Снігова спільнота (Society of the Snow)

Рік: 2023

IMDb: 7.9

Жанр: трилер, пригоди

"Снігова спільнота" – це гостросюжетна кінострічка, заснована на реальних подіях, які відбулись у 1972 році. Стрічка була знята режисером Хуаном Антоніо Байоном за мотивами однойменного роману Пабло В'єрси, який був знайомий з реальними учасниками тих страшних подій.

Під час авіакатастрофи в горах Анд, виживші пасажири залишаються з обмеженим запасом їжі та води, а також без можливості зв'язку зі світом. Вони змушені об'єднатися та діяти разом, щоб зберегти життя в умовах важких випробувань.