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"Огидно, що не закріплено законодавчо": письменниця і військова Чорногуз заявила, що підтримує ідею мобілізації жінок

12 січня, 2024 п'ятниця
17:08
Новини На фото: Ярина Чорногуз

Українська поетеса та військовослужбовиця ЗСУ Ярина Чорногуз вважає, що жінки можуть виконувати в армії практично всю ту ж саму роботу, що і чоловіки, але їх відлякує сексизм і знецінення чоловіків

Про це вона написала у Facebook.

Українська письменниця та морський піхотинець Ярина Чорногуз, яка служить за контрактом, поділилась, що підтримує ідею мобілізації жінок і вважає, що в армію могли би піти приблизно 100 тис. українок. Вона зазначила, що жінки могли би робити найрізноманітнішу роботу.

"Наприклад, я переконана, що практично будь-яка жінка, яка працює щодня за ноутбуком та/або водить авто за наявності бажання і мотивації здатна стати відмінним пілотом чи штурманом дрона. Абсолютно будь-яка жінка, що не боїться крові, кмітлива, відповідальна в навчанні та вмінні дбати про здоровʼя іншої людини, а ще фізично витривала здатна бути бойовим медиком. Жінки, які щодня займаються спортом, кросфітом, мають навички з роботою з підняттям ваги та досвід ходьби з похідним рюкзаком на довгі дистанції за наявності мотивації можуть бути піхотинками та розвідницями", - написала військова.
 
Водночас вона зауважила, що, на її переконання, багато з таких жінок не поспішають до армії не через страх бойових дій, а через "страх зіткнутися зі знеціненням чоловіків" та вказуваннями на кшталт "баба, знай своє місце". Для розвʼязання цієї проблеми Чорногуз пропонує створити профільні суто жіночі підрозділи для виконання бойових завдань. 

"Для тих жінок, кому ок проходити жорстку ініціацію у переважно чоловічих бойових підрозділах, серед постійних сумнівів чоловіків у тобі як у бійцю через жіночу стать і доводити їм протилежне (так було у мене) - має бути надана можливість служити й надалі у змішаних підрозділах, як це є нині", - зазначила письменниця.

Вона наголосила, що ці 100 тис. жінок мають бути з-поміж тих, хто не є єдиними опікунами дітей, людей з інвалідністю, або з жінок старшого віку, які мають вже дорослих дітей. Мобілізованим жінкам потрібно буде під час навчання пройти посилений курс із самооблаштування умов у полі. Разом з тим, вона зауважила, що захист України прописаний в конституції.

"Мені особисто навіть огидно, що обовʼязок жінок захищати батьківщину у силах оборони не закріплений законодавчо на рівні з чоловіками", - додала Чорногуз.

Вона також побоюється, що відсутність рівності в обовʼязковій мобілізації призведе до погіршення ставлення до жінок від чоловіків після закінчення війни. 

"У сучасному ж світі, жінки можуть поєднувати народження і виховання дітей з військовою справою. Або займатися нею замість цього. Доведено великою кількістю чинних жінок-військових та ветеранок", - підсумувала вона.


 

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