Переможні новини 777-го дня війни: росіяни втрачають позиції біля Кремінної, а в тимчасово окупованому Криму знищено ворожий вертоліт Ка-27

РФ втрачає свої позиції біля Кремінної через постійні атаки ЗСУ

Російська окупаційна армія втрачає власні позиції на фронті через постійні українські контратаки на захід від Кремінної.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що нещодавно ворог просунувся на південь від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, показують, що РФ досягла незначних успіхів у районі крейдяного кар’єру на південь від Кремінної.

За даними аналітиків, 9 квітня російський мілблогер заявив, що РФ веде бої за тактичні висоти в районі кар’єру та їй вдалося захопити обмежені позиції в цьому районі.

"Російські джерела також стверджували, що точилися важкі бої біля Тернів (на захід від Кремінної), але російські сили втрачають обмежені позиції через постійні українські контратаки", - йдеться в повідомленні.

В окупованому Криму знищено російський вертоліт Ка-27

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив у Facebook про ліквідацію російського гелікоптера Ка-27 у тимчасово окупованому Криму.

"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", - написав Плетенчук.

Пізніше в етері "Свобода.Ранок" Плетенчук розповів, що РФ задіяла для пошукової операції "Раптор" й інші гелікоптери, але доля екіпажу поки невідома.

"З наявної інформації можемо казати, що був вибух цієї машини у повітрі. Причини поки не встановлені. Я поки не готовий надати верифіковану інформацію з цього приводу. Тривала пошукова операція. Було задіяно інші гелікоптери. Був задіяний катер "Раптор". Щодо долі екіпажу інформації так само нема. Відбувалося все це недалеко від Чорноморського", - каже речник.

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

У середу, 10 квітня, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди, гвинтівки, техніка для розмінування і розвідувальні БПЛА.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що до нового пакета допомоги ФРАН Україні увійшли 6 тисяч снарядів калібру 155 мм, 16 розвідувальних БПЛА Vector, 30 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun, 30 комплектів засобів протидії БПЛА, 70 інфрачервоних камер, 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556.

Також Німеччина передала гусеничний всюдихід Warthog (командна машина), 2 машини для розмінування WISENT 1, 11 мобільних систем розмінування, 3 мінні трали, 120 гвинтівок Haenel CR308, 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338,

мільйон набоїв для стрілецької зброї та 5 тисяч детонаторів.

Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок федеральних збройних сил і постачань промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду.

Швейцарія виділить близько €5 млрд на відновлення України

Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії.

Відповідне рішення було схвалено федеральною радою країни 10 квітня. Згідно з ним, до 2036 року Україна має отримати близько 5 млрд швейцарських франків, 1,5 млрд з яких Швейцарія вже виділила на 2028 рік.

Згідно з оцінкою Світового банку, фінансування, що потрібне Україні для відновлення, оцінюється в $486 млрд. Такі дані ґрунтуються на аналізі потреб і збитків України, який був проведений за фінансування Швейцарії.

Також країна вже підтримує проєкти, які спрямовані на відновлення в енергетичній, дорожній, медичній сферах, а також цивільної інфраструктури.

Переклади творів Асєєва та Жадана номінували на літературну премію PEN America

Переклади книжок Станіслава Асєєва "Світлий шлях: історія одного концтабору" та Сергія Жадана "Як сходить вогонь: нові та вибрані вірші" потрапили у лонглисти премій PEN America.

Про це повідомляється на сайті PEN America.

PEN America оголосив довгі списки своїх літературних премій. До номінацій премій ПЕН за переклад (PEN Translation Prize) та ПЕН за поезію в перекладі (PEN Award for Poetry in Translation) потрапили дві книжки українських письменників. Нагороди присуджує журі, до складу якого входять нагороджені автори, редактори, перекладачі та критики.

У лонглисті PEN Translation Prize опинився англомовний переклад книги Станіслава Асєєва "Світлий шлях: історія одного концтабору". Англійською книга отримала назву The Torture Camp on Paradise Street ("Катівня на Райській вулиці"). Переклад здійснили Ніна Мюррей та Зеня Томпкінс.

Книжка розкриває неприховану правду про полон, воєнні злочини, які вчинила Росія щодо українців, про тортури в підвалах окупованого Донецька у наші дні.

"Як сходить вогонь: нові та вибрані вірші" Сергія Жадана номіновано на премію PEN Award for Poetry in Translation. Книжка вийшла англійською мовою з назвою How Fire Descends: New and Selected Poems. Переклад здійснили Вірляна Ткач та Ванда Філіпс.

Рада посилила відповідальність за ухилення від мобілізації

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Железняк повідомив, що парламент проголосував за основу законопроєкт №10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації

Він уточнив, що відповідну ініціативу підтримали 254 парламентарі.

"Увага, оскільки питання пройшло тільки в першому (а не в цілому), то по факту схвалена зараз Урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті", - зауважив нардеп.