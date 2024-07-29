Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Польсько-угорська війна
OPINION

Польсько-угорська війна

Віталій Портников
29 липня, 2024 понедiлок
21:32
Погляд Віталій Портников

Між Польщею й Угорщиною розпочалася справжня дипломатична війна, спричинена різним ставленням урядів двох країн до російсько-української війни

Зміст

Роздратування, звичайно, у Варшаві розпочалося з турне Віктора Орбана, який скористався своїм головуванням у Європейському Союзі й поїздкою до Києва, щоб згодом відвідати Москву й провести переговори із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Уже тоді представники польського уряду, зокрема прем'єр-міністр країни Дональд Туск, висловлювали рішучу незгоду з цими діями прем’єр-міністра Угорщини.  

Однак, Віктор Орбан пішов далі - під час свого виступу на традиційному зібранні румунських угорців 27 липня він звинуватив країни НАТО і Європейського Союзу у лицемірстві. Він також підкреслив, що Польща є однією з найлицемірніших країн навіть на тлі інших країн Європейського Союзу. Тому що польські політики нібито співпрацюють з Росією, однак критикують за це своїх "угорських братів". 

Звісно, такі зауваження від Віктора Орбана викликали реакцію у Варшаві. Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський назвав заяви угорського прем’єр-міністра "антиєвропейськими, антиукраїнськими" і взагалі висловив здивування, що Угорщина взагалі має знаходитися у НАТО і Європейському Союзі в той час, як прем’єр-міністр цієї країни виступає із нищівною критикою обох цих союзів. Заступнику міністра закордонних справ Польщі відповів міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто, один із найближчих соратників Віктора Орбана. Очільник угорської дипломатії підкреслив, що "задля збереження польсько-угорського братерства у Будапешті довго терпіли провокації та лицемірство польського уряду, але тепер келих переповнений". Також Сіярто назвав поляків одним з покупців однієї з найбільших російських нафтових компаній, знову звинувативши сусідню країну у лицемірстві. 

Звичайно, це все в контексті рішення України обмежити нафтовий транзит російської компанії "Лукойл", що поставило угорський уряд у досить непросту ситуацію з погляду енергетичної безпеки. Однак, ніде правди діти, що Угорщина не здійснювала кроків для того, щоб забезпечити собі нову енергетичну ситуацію протягом всіх цих двох з половиною років Великої російсько-української війни. От тепер прем'єр-міністру Угорщини відповів ще й міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який також звинуватив угорський уряд в егоїзмі й неповазі до європейських цінностей. Це також досить серйозна заява очільника польської дипломатії у відповідь на виступи прем’єр-міністра Угорщини й міністра закордонних справ цієї країни. Звісно, такий обмін заявами з боку представників керівництва і Польщі, і Угорщини свідчить про глибоку кризу у взаєминах між цими двома країнами. Непорозуміння з приводу політики Угорщини стосовно російсько-української війни існувала і раніше, коли польський уряд очолював лідер партії "Право і справедливість" Матеуш Моравецький. Однак, тоді у Варшаві більш обережно ставилися до конфліктів із Будапештом, тому що Польща й Угорщина дотримувалися близьких поглядів на сам Європейський Союз, опинялися під санкціями та хотіли солідаризуватися одна з одною після того, як здійснювали певні політичні кроки, що засуджувалися в Брюсселі. 

Зміна уряду Польщі й той факт, що до влади у Словаччині прийшов уряд Роберта Фіцо, близький Орбану за поглядами на європейську інтеграцію, позбавив і Варшаву необхідності триматися за підтримку Будапешта, і Будапешт необхідності триматися за підтримку Варшави. Тепер Орбан може сподіватися, що в разі якихось рішучих дій проти його країни в Європейському Союзі ці дії будуть заблоковані Робертом Фіцо, а польський уряд з угорським не об’єднує практично нічого, бо погляди Дональда Туска й Віктора Орбана на цінності Європейського Союзу, на європейську і євроатлантичну інтеграцію є діаметрально протилежними. 

Таким чином ми можемо констатувати, що єдність 4 країн вишеградської групи - Польщі, Угорщини, Словаччини і Чехії, є практично зруйнованою. Польща і Чехія виступають за підтримку України, вважають за необхідне прискорити євроатлантичну інтеграцію сусідньої держави, усвідомлюючи, що загрожує цим країнам в разі тріумфу Володимира Путіна у російсько-українській війні. У Віктора Орбана і Роберта Фіцо інший погляд на те, як має закінчитися війна і хто має ухвалювати рішення щодо майбутнього Європи. Для Віктора Орбана є важливим, щоб Україна назавжди залишалася у сірій зоні та підтримувала "особливі стосунки" з Російською Федерацією. Під час свого виступу на форумі румунських угорців прем’єр-міністр Угорщини підкреслив, що Україна все одно не увійде до НАТО і Європейського Союзу, а це означає, що Угорщина буде блокувати європейську і євроатлантичну інтеграцію України всюди, де це можна буде зробити. 

Ну і звичайно, у цій ситуації інтереси 4 сусідніх країн центральної Європи є діаметрально протилежними. І всі учасники гри вирішили, що цього не потрібно приховувати. Для Віктора Орбана натомість є політично вигідно виступати із жорсткою критикою польського уряду, прем’єр-міністра Дональда Туска та взагалі ставлення Варшави до угорської політики. Теж саме стосується і польського уряду тому, що його представники не розуміють, чого вони мають закривати очі на особливі взаємини Віктора Орбана з Російською Федерацією та на фактичну економічну й енергетичну залежність Польщі від путінського керівництва в той час, як Польща продовжує сподіватися на справедливий мир в Україні й на перемогу України в тривалому протистоянні із Російською Федерацією. 

Практично та сама ситуація у стосунках між Чехією і Словаччиною, хоче, ніде правди діти, Роберт Фіцо є більш обережним у проведенні своєї політики, балансування між інтересами Європейського Союзу й інтересами власної політичної сили, ніж його угорський партнер.

Так що дипломатична війна Польщі й Угорщини була передбаченою, вона вже розпочалася. І ніякої реальної підстави вважати, що сторони зможуть врегулювати свої стосунки при діаметрально протилежних підходах до майбутнього Європи, попросту кажучи, немає.  

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Польща
ЄС
Угорщина
Віктор Орбан
Віталій Портников
Колонка Віталія Портникова
Читайте також:
Олександр Сирський (ліворуч)
Автор Антін Борковський
28 липня, 2024 неділя
Сирський повинен змінити свої підходи до стратегії і тактики, інакше Україні не перемогти, - британський експерт Грант
Виплати до Дня Незалежності
Автор Крістіна Слончак
27 липня, 2024 субота
Виплати до Дня Незалежності: хто має право на грошову допомогу?
Ігор Гулик
Автор Ігор Гулик
28 липня, 2024 неділя
Орбан хоче в Тамбов…
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.93
    Купівля 40.93
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 44.36
    Продаж 45.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
29 липня
21:32
Ексклюзив
У європейській частині в росіян немає де надійно сховати авіацію, - експерт Романенко
21:26
Олег Верняєв
Україна стала п'ятою у командному багатоборстві зі спортивної гімнастики серед чоловіків на Олімпіаді
21:26
Олександр Усик
"Можемо кіпішнути": Усик заявив про потребу реформ у спорті та висловив готовність бути її драйвером
20:33
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
Українська шаблістка Харлан програла у півфіналі Олімпіади-2024
20:29
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про "чіткі завдання урядовцям" у питаннях енергетики та їхню персональну відповідальність
20:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна розгортає власні можливості у далекобійному протистоянні з РФ. Колонка Сергія Згурця
20:19
Ексклюзив
Гроші
Податок на оборот призведе до інфляції і, ймовірно, до гіперінфляції, - віцепрезидент світової організації бізнесу ICC Ukraine Олексієнко
20:07
OPINION
Ольга Айвазовська
Роль Росії в Африці перебільшена. Тут панує Китай
20:01
Джорджія Мелоні
У Китаї італійська премʼєрка Мелоні обговорила із Сі Цзіньпіном війну в Україні
19:59
Херсон
Росіяни атакували Херсон та область: є постраждалі
19:58
Оновлено
Пенні Пріцкер
До Києва прибула Пенні Пріцкер. Це її останній візит на посаді спецпредставниці США з питань відбудови України
19:50
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що Slovnaft припинить постачати дизпальне в Україну, якщо не буде відновлено транзит російської нафти
19:46
Оновлено
Україна США
США оголосили про новий пакет допомоги Україні розміром до $200 млн і $1,5 млрд на довгострокову підтримку: деталі
19:22
ССО ЗСУ
"Ми поруч": 29 липня - День Сил спеціальних операцій ЗСУ
19:09
коронавірус тест
У Києві значно зросла захворюваність на COVID-19: скількох людей госпіталізували
19:05
Вісім танків Leopard, боєкомплекти, дрони: Німеччина передала Україні нову військову допомогу
19:03
Росія з КНДР
КНДР під час невдалого запуску супутника могла використовувати російський двигун, - розвідка Південної Кореї
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 887-го дня війни: хакери ГУР атакували російський Центробанк, США надають новий пакет допомоги, а на східному напрямку окупанти втратили 10 танків і понад 50 гармат
18:58
Оновлено
Марта Костюк
Тенісистка Костюк вийшла в 1/8 фіналу одиночного турніру Олімпіади-2024, сестри Кіченок - в 1/8 фіналу в парному розряді
18:42
Полонені
Росіяни вчинили в Україні 133 тис. воєнних злочинів усіх видів, які передбачені в Римському статуті, - Офіс генпрокурора
18:37
Частина аграріїв в Україні безоплатно отримає генератори: подробиці
18:37
Боксер Дмитро Ловчинський
Український боксер Ловчинський поступився у першому бою і вибув з Олімпіади-2024
18:23
супутникові знімки траншей на території окупованої ЗАЕС
Росіяни спорудили понад 1000 метрів траншей навколо водойми-охолоджувача Запорізької АЕС, – дослідження Greenpeace
18:00
OPINION
Євген Глібовицький
"Провулок Привітний" - це символічне роззброєння
17:56
окупанти в Криму
Воювали проти Сил оборони на сході: СБУ повідомила про підозру в держзраді 5 полоненим
17:45
McDonald's
McDonald's заявив про падіння глобальних продажів: люди почали частіше їсти вдома
17:41
Ексклюзив
Telegram логотип
Присутність держорганів у Telegram фактично легалізує цю мережу в Україні, - експертка з моніторингу соцмереж Снопок
17:38
відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла в Україні 30 липня не застосовуватимуть
17:27
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Російські політики й чиновники почали шукати викрадених з України дітей для "всиновлення", - Лубінець
17:22
Оновлено
фехтувальниця Ольга Харлан
Українська шаблістка Харлан вийшла у півфінал Олімпіади-2024
17:20
Оновлено
Христина Соловій
Дрібне хуліганство: поліція склала адмінпротокол на Христину Соловій за лайку зі сцени
17:17
Німеччина, завод BASF
На найбільшому хімічному заводі Німеччини стався вибух: постраждали 14 співробітників
17:11
електроенергія
Майже без відключень: ситуація в енергосистемі України станом на 29 липня
17:00
Байден в Білому домі
Байден наполягатиме на введенні обмежень на імунітет американських президентів, - Politico
16:59
Ексклюзив
Російські найманці групи "Вагнера" у ЦАР
"До 50 найманців та лідер ПВК": у Defense Express розкрили деталі знищення вагнерівців в Малі
16:47
на фото: ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Ворог найбільше тисне на Покровському на Курахівському напрямках
16:47
електроенергія, графіки відключень
Філатов про прийдешню зиму в Дніпрі: "Треба готуватися не до графіків відключень світла, а до графіків включень"
16:38
Школа
Уряд планує повернути 300 тис. школярів до навчання офлайн до кінця року
16:30
Шинейд O’Коннор
Стала відома причина смерті ірландської співачки Шинейд О'Коннор
16:27
Азов
"Оленівка — місце воєнного злочину Росії": в Музеї війни відбувся захід до роковин теракту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV