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Разумков вважає, що ймовірне підняття акцизу на пальне вдарить по аграріях та Силах оборони

18 липня, 2024 четвер
18:10
Суспільство Дмитро Разумков

Народний депутат Дмитро Разумков вважає, що ймовірне підвищення акцизного податку на паливо вдарить по українській економіці, аграрному сектору та Силах оборони

Зміст

Про це він розповів у коментарі Еспресо, передає кореспондентка Катерина Галко.

За словами Разумкова, підвищення цін на пальне вдарить по українській економіці та вплине на здорожчання усіх товарів і послуг, а також на аграрний сектор України.

"Наближається пора збору урожаю. Вони сьогодні і так працюють або у збиток, або на межах нуля, але коли ми з вами побачимо підняття цін на паливо, то по факту ми вийдемо на те, що їм (фермерам - ред.) іноді буде легше не збирати те, що вони посіяли або посадили", - каже нардеп.

Він також вважає, що відповідний закон вдарить по бюджету України, тому що "сьогодні великий об'єм палива закуповується саме для Збройних сил України. І питання полягає в тому, що немає окремої ціни для військових. Вона для всіх однакова, і акциз буде для всіх однаковий".

"Плюс, про яке підняття податків ми сьогодні ведемо мову, всередині бюджетного року, коли приймаючи бюджет на цей рік, вони обіцяли, що вони порахували все і грошей у них вистачить. Це ж не новий бюджет, це зараз - липень місяць", - каже депутат.

За оцінкою Разумкова, у бюджеті наразі дірка у 700-740 млрд грн. Він додав, що підняття до 5% податку військового збору буде давати близько 20 млрд грн до кінця року, а підняття на 1% до ПДВ буде складати близько 20% до кінця року. 

"Тобто, це якщо взяти 4% - це 80 млрд. І ми з вами виходимо на цифру, ну хай ну 150 млрд грн. Де вони будуть брати інше - незрозуміло. Будь-яке збільшення податків для українців призведе до того, що в них повністю просяде економіка", - зазначив депутат.

Про законопроєкт

Верховна Рада у четвер, 18 липня, прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо. За це проголосували 231 нардеп.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт був зареєстрований задля наближення національного законодавства до стандартів ЄС. 

Закон набуває чинності з 1 вересня 2024 року. Він передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального, які набиратимуть чинності з 1 січня 2028 року.

Зокрема на кінцевому етапі встановлять такі ставки: на бензин - 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне - 330 євро за 1000 л, на скраплений газ - 70 євро за 1000 літрів. 

Фото: Ярослав Железняк

 

Зазначається, що завдяки відповідним норм, до державного бюджету в другому півріччі 2024-го щомісяця надходитиме по 1 604,72 млн гривень.

Теги:
Україна
Верховна Рада
ціни на пальне
ціни на бензин
Дмитро Разумков
ціни на газ
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