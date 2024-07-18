Разумков вважає, що ймовірне підняття акцизу на пальне вдарить по аграріях та Силах оборони
Народний депутат Дмитро Разумков вважає, що ймовірне підвищення акцизного податку на паливо вдарить по українській економіці, аграрному сектору та Силах оборони
Про це він розповів у коментарі Еспресо, передає кореспондентка Катерина Галко.
За словами Разумкова, підвищення цін на пальне вдарить по українській економіці та вплине на здорожчання усіх товарів і послуг, а також на аграрний сектор України.
"Наближається пора збору урожаю. Вони сьогодні і так працюють або у збиток, або на межах нуля, але коли ми з вами побачимо підняття цін на паливо, то по факту ми вийдемо на те, що їм (фермерам - ред.) іноді буде легше не збирати те, що вони посіяли або посадили", - каже нардеп.
Він також вважає, що відповідний закон вдарить по бюджету України, тому що "сьогодні великий об'єм палива закуповується саме для Збройних сил України. І питання полягає в тому, що немає окремої ціни для військових. Вона для всіх однакова, і акциз буде для всіх однаковий".
"Плюс, про яке підняття податків ми сьогодні ведемо мову, всередині бюджетного року, коли приймаючи бюджет на цей рік, вони обіцяли, що вони порахували все і грошей у них вистачить. Це ж не новий бюджет, це зараз - липень місяць", - каже депутат.
За оцінкою Разумкова, у бюджеті наразі дірка у 700-740 млрд грн. Він додав, що підняття до 5% податку військового збору буде давати близько 20 млрд грн до кінця року, а підняття на 1% до ПДВ буде складати близько 20% до кінця року.
"Тобто, це якщо взяти 4% - це 80 млрд. І ми з вами виходимо на цифру, ну хай ну 150 млрд грн. Де вони будуть брати інше - незрозуміло. Будь-яке збільшення податків для українців призведе до того, що в них повністю просяде економіка", - зазначив депутат.
Про законопроєкт
Верховна Рада у четвер, 18 липня, прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо. За це проголосували 231 нардеп.
У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт був зареєстрований задля наближення національного законодавства до стандартів ЄС.
Закон набуває чинності з 1 вересня 2024 року. Він передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального, які набиратимуть чинності з 1 січня 2028 року.
Зокрема на кінцевому етапі встановлять такі ставки: на бензин - 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне - 330 євро за 1000 л, на скраплений газ - 70 євро за 1000 літрів.
Фото: Ярослав Железняк
Зазначається, що завдяки відповідним норм, до державного бюджету в другому півріччі 2024-го щомісяця надходитиме по 1 604,72 млн гривень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.29 Купівля 41.29Продаж 41.83
- EUR Купівля 45.1Продаж 45.84
- Актуальне
- Важливе