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Рисова каша на молоці. Корисний та смачний рецепт
Рідка рисова каша на молоці - чудовий варіант сніданку, який люблять і дорослі, і діти. Варіння на повільному вогні надає страві приємного вершкового смаку
Інгредієнти для рисової каші:
- круглий рис - 1 скл.
- молоко - 5 скл.
- цукор - 1.5 ст.л.
- сіль - 0.5 ч.л.
- вершкове масло - 50 г
Покрокове приготування рисової каші на молоці:
- рис всипте в сотейник із товстим дном, промийте його в прохолодній воді кілька разів, але не надто довго, щоб не вимити весь крохмаль, який робить в'язкою кашу
- залийте чистий рис молоком, щоб каша вийшла рідкою, дотримуйтесь пропорції 1:5, тобто на склянку крупи беріть 5 склянок рідини
- частину молока можна замінити водою, всипте в сотейник цукор та сіль
- поставте сотейник на середній вогонь, доведіть молоко до кипіння
- обов'язково кілька разів перемішайте кашу, щоб рисинки не прилипли до дна зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою сотейник
- варіть кашу близько 15-20 хв, періодично помішуйте кашу
- краще стежити за варінням — каша може втекти
- варіть кашу до м'якості рису та бажаної консистенції
- вимкніть тоді вогонь
- накрийте кришкою сотейник
- потримайте так кашу приблизно 15 хв.
- наприкінці покладіть у кашу вершкове масло
- перемішайте.
Смачного!
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