Росія атакувала Харків ракетами іноземного виробництва, - очільник ОВА Синєгубов
У вівторок, 2 січня, російські терористи обстріляли Харків ракетами іноземного виробництва
Про це під час брифінгу заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ми проводимо усі необхідні дослідження для того, щоб встановити країну-виробника. Попередньо скажу, що маркування з цих ракет стерто. Однак те, що ми можемо побачити, країна-виробник – це не РФ", - заявив Синєгубов.
Харківська обласна прокуратура заявила, що зараз фахівці займаються встановленням країни виробництва ракет.
"Мета слідчої дії — перевірити версію щодо виробництва вказаних ракетних боєприпасів за межами РФ. Відомості, отримані під час додаткового огляду, будуть надані експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної та військової експертиз", - йдеться в повідомленні.
Огляд проводили прокурори обласної прокуратури, слідчі поліції, працівники СБУ та співробітники Наукового центру Повітряних сил Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
- Внаслідок російських ударів по Харкову, які ворог завдав протягом 29 грудня - 2 січня, в медзакладах області перебуває 21 людина.
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