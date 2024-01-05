Росія атакувала Харків ракетами іноземного виробництва, - очільник ОВА Синєгубов

Про це під час брифінгу заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ми проводимо усі необхідні дослідження для того, щоб встановити країну-виробника. Попередньо скажу, що маркування з цих ракет стерто. Однак те, що ми можемо побачити, країна-виробник – це не РФ", - заявив Синєгубов.

Харківська обласна прокуратура заявила, що зараз фахівці займаються встановленням країни виробництва ракет.

"Мета слідчої дії — перевірити версію щодо виробництва вказаних ракетних боєприпасів за межами РФ. Відомості, отримані під час додаткового огляду, будуть надані експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної та військової експертиз", - йдеться в повідомленні.

Огляд проводили прокурори обласної прокуратури, слідчі поліції, працівники СБУ та співробітники Наукового центру Повітряних сил Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.