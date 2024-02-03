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Цей день в історії: у Відні створено Організацію Українських Націоналістів

3 лютого, 2024 субота
18:25
Суспільство Учасники Конгресу Українських Націоналістів у Відні (3 лютого 1929 року)

3 лютого 1929 року у Відні завершив роботу Конгрес Українських Націоналістів, на якому було проголошено створення Організації українських націоналістів на чолі з полковником Євгеном Коновальцем і озвучені загальні світоглядні засади, політичне бачення поточної ситуації та форми діяльності

Подробиці розповідає освітній проєкт JNSM.

Коли поразка ЗУНР і УНР у війні з більшовицькою Росією стала практично невідворотньою, 30 липня 1920 року у Празі відбувся установчий з'їзд "Української Військової Організації" (УВО), ядро якої склали офіцери з числа Українських січових стрільців та армії ЗУНР. Задачею УВО стала пропаганда ідей українського повстання і підготовка до нього з метою створення незалежної Української держави.

"УВО підтримувала контакти з еміграційними урядами обох українських республік і під керівництвом полковників Євгена Коновальця, Юрія Отмарштайна та Юрія Тютюнника створила мережу осередків на Західній Україні. Після міжнародного визнання у 1923 році законності входження Східної Галичини до складу Польщі і втрати політичної суб'єктності ЗУНР, її останній президент Євген Петрушевич виступив за продовження війни з Польщею за підтримки більшовицької України, що привело до розколу в УВО і її радикалізації", - розповідає JNSM.

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Одночасно в середині 1920-х років, головним чином в Чехословаччині, виникли численні українські націоналістичні організації, найпомітніші з яких - "Легія Українських Націоналістів" (ЛУН) та "Група Української Національної Молоді" (ГУНМ) - ініціювали їх об'єднання з метою координації політичних зусиль для боротьби за українську державність. На початку 1927 року вони підготували спільний проект "Союзу Організацій Українських Націоналістів" і 12 липня в Празі провели установчий з'їзд, який прийняв рішення запросити до об'єднання інші організації і приватних осіб, які поділяють їх ідеологічні установки. Ця ідея була підтримана Коновальцем, який вважав за необхідне створення легально діючого політичного крила УВО, що мала стати суто бойовою організацією.

28 січня 1929 року у Відні розпочав роботу Конгрес представників націоналістичних організацій за участю ЛУН, ГУНМ, УВО та "Союзу української націоналістичної молоді", який 3 лютого оголосив про створення громадсько-політичного руху "Організація українських націоналістів" (ОУН), метою якого було оголошено захист українського етнічного населення від репресій та переслідування з боку влади Польщі та СРСР і побудова на всій українській етнічній території незалежної держави на принципах пріорітетності інтересів українців як нації.

Попереду в ОУН буде спроба відновлення Української держави на тлі трагічних подій Другої світової війни, створення й героїчна діяльність Української Повстанської Армії та її боротьба відразу на кілька фронтів.

"ОУН була заснована 3 лютого 1929 року тими, хто не скорився та не склав зброї. В умовах тимчасової втрати державності ця організація взяла на себе роль щита та меча української нації, захищаючи своїх та вбиваючи ворогів. Розуміючи, що розраховувати можна тільки на свої сили", - написав сьогодні заступник командира Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін.

"ЗСУ ведуть свою ідеологічну спадкоємність саме від ОУН. Сьогодні борг кожного, хто вважає себе представником української нації, взяти на себе відповідальність за майбутнє держави. Помстити смерть Великих Лицарів та довершити ту справу, яку розпочали минулі покоління", - додав він.

Теги:
Польща
Радянський Союз
ОУН-УПА
історія України
Австрія
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