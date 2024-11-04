Український Жіночий Конгрес: чому вони збираються знову?

Як розповіла співзасновниця УЖК, віцеспікерка Олена Кондратюк, спільна робота широким колом – це не лише обговорення, але й аналіз та формування плану дій.

Вона нагадала, що останні два Конгреси відбувалися під час війни і цілком природно були присвячені саме ролі жінок в умовах військових дій.

"Цього року ми поставили собі мету зазирнути в майбутнє. Уявити, якою буде Україна через 5, 10, 15 років. Систематизувати виклики, які перед нами стоять. І спробувати знайти шляхи, щоб їх уникнути", – розповіла Олена Кондратюк.

Віцеспікерка вважає, що стратегування завжди було сильною стороною Українського Жіночого Конгресу. Саме завдяки публічним обговоренням, адвокації, популяризації теми гендерної рівності на Конгресах – в Україні свого часу скасували «чоловічі» професії, дозволили жінкам вчитися у військових вузах і посідати бойові офіцерські посади, запровадили гендерні квоти на виборах, сприяли жіночому підприємництву тощо.

"Ми мріємо про майбутнє, але хочемо уявити його реальним. Ми хочемо говорити про нього конструктивно і з урахуванням усіх точок зору. Саме тому ми збираємося разом на черговий Конгрес – щоб спільно виробити план дій для подолання таких викликів, як демографічна криза, соціальна нерівність, рівень фінансової грамотності, безпека, повернення жінок, які разом з дітьми вимушено виїхали за кордон, зміна політик держави та бізнесу. А головне – щоб надати поштовх новому вектору розвитку гендерного руху, вектору майбутнього", – зазначила Олена Кондратюк.

Усі дискусійні платформи Восьмого УЖК відбуватимуться у синергії з партнерами – з державою, з бізнесом, з громадськими організаціями, з медіа. Більше про тематику та гостей Конгресу можна дізнатися за посиланням.

Український Жіночий Конгрес – це щорічна публічна платформа для формування політик гендерної рівності, яка збирає урядовців, політиків, представників місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу, медіа.

Трансляція розпочнеться об 11.00 5 листопада на всіх сторінках Конгресу у соцмережах.