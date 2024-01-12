Усмішка на довгі роки: секрети правильного догляду за зубами

Наша усмішка - це не лише відображення нашого здоров'я, а й ключ до впевненості та позитивного першого враження. Дбайливий догляд за здоров'ям наших зубів є важливою частиною загальної оздоровчої рутини. Проте часто з хорошим доглядом ми припускаємось ряду помилок, які шкодять емалі та яснам. У цій статті ми розглянемо ефективні стратегії та найкращі практики для правильного догляду за зубами, а також розкриємо дії, які можуть зіпсувати наші зуби.

Основні правила догляду

Догляд за зубами - це не тільки естетична необхідність, а й запорука загального здоров'я організму. Однак для досягнення максимальної ефективності у догляді за зубами, важливо віддати перевагу правильним методам та регулярності. Ось ключові правила, які допоможуть забезпечити вашим зубам найкращий догляд:

Починайте та завершуйте свій день, чистячи зуби протягом 2-5 хвилин. Якщо у вас електрична щітка, тоді 1-2 хвилин буде достатньо.

Користуйтесь ниткою для зубів. Очищення міжзубних просторів ниткою є не менш важливим етапом. Регулярне використання допомагає уникнути накопичення нальоту та карієсу.

Підберіть правильну зубну пасту та щітку, які будуть враховувати ваші індивідуальні потреби та особливості. Також, звертайте увагу на вміст фтору в пасті. Спеціалісти Кокрейнівського профільного редакційного підрозділу "Кокрейнівська група з питань здоров’я ротової порожнини" провели дослідження та зробили висновок, що використання зубної пасти з концентрацією фтору 1000 або 1100 ppm (часток на мільйон) є ефективним заходом для зменшення прогресу розвитку карієсу порівняно з нефторованими пастами, особливо серед дорослих людей. Такі дані наводить портал Український медичний часопис.

Змінюйте зубну щітку кожні 2-3 місяці, щоб уникнути накопичення хвороботворних бактерій.

Плануйте щорічні візити до зубного лікаря для професійного чищення та огляду стану зубів.

Розгляньте використання засобів для ополіскування ротової порожнини після кожного прийому їжі. Зазвичай ополіскувачі містять фтор чи антисептики для підтримки свіжості дихання та захисту ясен.

Відмовтесь від шкідливих звичок. Паління може призводити до пожовтіння зубів, карієсу та інших проблем.

Споживайте продукти багаті кальцієм та вітамінами, що допоможуть підтримувати міцність емалі та здоров'я ясен.

Обмеження вживання цукрів, кислих продуктів, оскільки вони можуть викликати карієс і спровокувати проблеми з емаллю.

Слідуючи цим простим правилам та роблячи догляд за зубами частиною щоденної рутини, ви не лише забезпечите своїй усмішці здоров'я, а й підтримаєте загальний добробут вашого організму.

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Як правильно чистити зуби?

Тут ніби все просто, але є декілька важливих моментів. Як вже було написано раніше, зуби потрібно чистити не менше двох разів на день.

Оберіть м'яку, середню або жорстку зубну щітку з невеликою головкою. Утримуйте щітку під кутом приблизно 45 градусів до лінії ясен. Використовуйте м'які "вимітальні" рухи спочатку, охоплюючи три або чотири зуби одночасно, потім кругові. Не забувайте про зовнішні та внутрішні сторони зубів. Уникайте надмірного тиску при чищенні зубів, оскільки це може пошкодити ясна та емаль.

Потім очистіть поверхню язика використовуючи спеціальну щітку або скребок. Скористайтеся зубною ниткою для очищення міжзубних просторів та прополощіть ротову порожнину ополіскувачем.

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Які звички варто залишити в минулому?

Щоб уникнути пошкоджень зубів та емалі, важливо дотримуватися правил правильного догляду за порожниною рота та уникати певних звичок.

Чищення зубів відразу після прийому кислих продуктів

Уникайте чищення зубів відразу після вживання кислих продуктів (наприклад, цитрусових), оскільки кислота може зробити емаль більш вразливою.

Емаль зубів є захисним покривом, який забезпечує міцність і стійкість зубів. Проте, коли емаль щойно була під впливом кислоти або газованих напоїв, вона стає вразливою до механічного впливу. Таким чином, якщо ви чистите зуби відразу після споживання кислої їжі, ви можете її пошкодити.

Варто ще звернути увагу на те, що всі соки, газовані напої та каву варто пити за допомогою трубочки, щоб мінімізувати їх вплив на емаль.

Звичка жувати тверді предмети

Не варто жувати тверді предмети, так як це може призвести до пошкодження зубів і емалі. Деякі люди не задумуючись про наслідки, кусають олівець, жують зерна попкорну, розклюють фісташки. Така, на перший погляд, невинна звичка може спричинити тріщини, або навіть відламування частини зуба.

Якщо у вас є звичка жувати тверді предмети, вам слід позбутися її якомога швидше, оскільки це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям зубів. У разі появи будь-яких змін у стані зубів або ясен, рекомендується звернутися до стоматолога для огляду та консультації.

Коригуйте тривалість жування гумки

Жувальні гумки можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на здоров'я зубів. Її жування буде доцільним протягом короткого проміжку часу, приблизно до 10 хвилин. Гумки можуть стимулювати вироблення слини, яка допомагає відштовхувати кислоти та бактерії, зменшуючи ризик карієсу. Крім того, більшість містять ароматизатори, які допомагають освіжити дихання. Однак, на цьому їх користь завершується.

Гумки із цукром можуть призвести до розвитку карієсу. Деякі також містять кислоти, які впливають на емаль та призводять до її руйнування. Крім того, жування гумки протягом тривалого часу може викликати напругу в щелепах та тимчасовий біль.

Якщо ви все ж не можете відмовитися від жувальних гумок, намагайтеся обирати ті, які містять ксиліт та не шкодять зубам.

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Відкривати пакети за допомогою зубів

Відкривання пакетів або інших предметів за допомогою зубів може призвести до різних проблем. Зуби не призначені для цього, тому подібна дія може призвести до пошкодження емалі, виникнення тріщин, відколів або подряпин на поверхні зубів. Крім того, це може також призвести до травмування ясен, що може викликати кровотечу та запалення. Таким чином ви збільшуєте ризик розвитку інфекцій, які негативно вплинуть на здоров'я всієї ротової порожнини.

Щоб уникнути цих проблем, використовуйте відповідні інструменти для відкривання пакетів або користуйтеся ножицями.