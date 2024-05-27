В Україні запустять хакатон Precision: мета - підвищення точності операцій ЗСУ
Учасники кластеру Brave1 шукають технології для підвищення точності ударів Сил оборони України
Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Потрібна технологічна розробка, яка дозволить Силам оборони проводити операції проти ворога з підвищеною точністю, ефективністю та мінімальними втратами. Саме тому запускаємо хакатон Precision", - написав Федоров.
Основними напрямами хакатону будуть:
- Удосконалені системи наведення
- Об’єднання датчиків та аналіз даних у реальному часі
- Розумні боєприпаси, які можуть коригувати свою траєкторію в польоті
- Симулятори та навчальне програмне забезпечення
- Автономні й напівавтономні системи ураження
- Мережецентричні засоби ведення війни
Участь у хакатоні можуть взяти як українські, так і закордонні розробники, інженери, військові, експерти, науковці, студенти, стартапи.
Хакатон пройде в три етапи та серед іншого передбачає тестування на полігоні. Зареєструватись можна до 8 червня.
- 26 квітня повідомлялось, що на міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту перемогла команда українських школярів: вони представили проєкт застосунку для вивчення та озвучення жестової мови.
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