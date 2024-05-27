В Україні запустять хакатон Precision: мета - підвищення точності операцій ЗСУ

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Потрібна технологічна розробка, яка дозволить Силам оборони проводити операції проти ворога з підвищеною точністю, ефективністю та мінімальними втратами. Саме тому запускаємо хакатон Precision", - написав Федоров.

Основними напрямами хакатону будуть:

Удосконалені системи наведення

Об’єднання датчиків та аналіз даних у реальному часі

Розумні боєприпаси, які можуть коригувати свою траєкторію в польоті

Симулятори та навчальне програмне забезпечення

Автономні й напівавтономні системи ураження

Мережецентричні засоби ведення війни

Участь у хакатоні можуть взяти як українські, так і закордонні розробники, інженери, військові, експерти, науковці, студенти, стартапи.

Хакатон пройде в три етапи та серед іншого передбачає тестування на полігоні. Зареєструватись можна до 8 червня.