Війна РФ в Україні вплинула на світову економіку, особливо в Європі, - ООН
Війна, розв'язана Росією проти України відчутно впливає, на світову економіку, зокрема уповільнює зростання ВВП Європейського Союзу
Про це сказав керівник відділу глобального економічного моніторингу Департаменту ООН з економічних та соціальних питань Хамід Рашид, який представив річну Доповідь про світове економічне становище та перспективи 2024 року, пише Укрінформ.
Відповідаючи на запитання про те, як російська війна вплинула на економічні тенденції у світі, Рашид зазначив, що наслідки, особливо в Європі, уже спостерігаються.
За його словами, зокрема економіка Німеччини 2023 року зазнала "технічної рецесії". "І перспективи… цього року досить, я б сказав, похмурі", – додав посадовець ООН.
Зростання ВВП в Європейському Союзі за минулий рік становило близько 0,6%, а наступного року ВВП зросте загалом приблизно на 1,2%, зауважив він.
"Це дуже, дуже скромні темпи зростання для регіону... Отже, ми бачимо вплив, прямий вплив війни". На думку Рашида, Європа в майбутньому матиме "чимало викликів через війну".
- 5 січня в ООН повідомили, що світові ціни на продовольчі товари, такі як зерно та олія, впали протягом минулого року з рекордних максимумів 2022 року, коли війна Росії в Україні, посуха та інші фактори сприяли загостренню голоду в усьому світі.
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