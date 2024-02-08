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Київський торт. Рецепт та поради, щоб приготувати вдома

8 лютого, 2024 четвер
21:45
рецепти торт

Київський торт – це не лише символ міста Києва, а й свято смаку та застілля. Основна відмінність київського торта від інших повітряних горіхових тортів - робиться київський торт на квашених білках, що надає коржам особливої ніжності

рецепт Київського торта

Інгредієнти для "Київського торта":

Коржі:

  • яєчні білки - 12 шт.
  • цукор – 500 г
  • борошно - 100 г
  • горіхи (кешью, фундук чи лісові) – 350 г
  • ванільний цукор - 2 пакетики

Крем:

  • масло вершкове – 550 г
  • яєчні жовтки – 12 шт.
  • цукор – 300 г
  • молоко – 350 мл
  • какао – 20 г
  • ванільний цукор - 1 пакетик
  • коньяк – 2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування "Київського торта":

  • у дві миски відокремлюємо 12 яєчних білків (по 6 білків на кожну), закриваємо плівкою і ставимо в тепле місце на добу
  • жовтки в закритому посуді прибираємо в холодильник
  • збиваємо білки в міксері на високій швидкості у міцну піну
  • не припиняючи збивання, додаємо один пакетик ванільного цукру та 50 г цукрового піску
  • в окремому посуді змішуємо 200 г цукру, 50 г борошна і 175 г підсмажених, злегка подрібнених горіхів кешью
  • додаємо отриману суміш у білкову масу 
  • акуратно перемішуємо в одному напрямку до отримання однорідної суміші
  • роз'ємну форму, діаметром 28 см вистилаємо папером для випічки і рясно змащуємо олією
  • викладаємо в неї тісто, трохи розрівнюємо його і так само чинимо з другим коржем
  • випікаємо коржі в заздалегідь розігрітій духовці за температури 150 градусів 2 - 2,5 год. 
  • готові коржі викладаємо на решітку 
  • витримуємо 12-24 год.

Для київського торта використовуємо масляний крем, кожен може вибрати масляний крем на свій смак

  • у каструлю насипаємо 300 г цукру 
  • наливаємо 350 мл молока
  • помішуючи, доводимо до кипіння
  • в окремому посуді розтираємо міксером 12 жовтків і, поступово, щоб жовтки не згорнулися, додаємо половину гарячого молочного сиропу
  • повертаємо суміш у каструлю, ставимо на вогонь , доводимо до закипання, постійно перемішуючи
  • знімаємо з вогню та продовжуємо перемішувати ще кілька хвилин 
  • залишаємо сироп для охолодження
  • збиваємо на високій швидкості 500 г м'якого вершкового масла з одним пакетиком ванільного цукру до отримання пишної маси
  • не припиняючи збивання, додаємо охолоджений молочно-яєчний сироп
  • третину крему відкладаємо, для приготування шоколадного масляного крему, ним ми покриватимемо боки і верх торта, три ложки відкладаємо для оформлення
  • у крем шарлотт, що залишився, додаємо 2 ст. л. коньяку та ще раз збиваємо
  • для отримання шоколадного масляного крему додаємо у відкладену третину крему 20 г просіяного какао - добре перемішуємо до отримання однорідного крему

Приступаємо до збирання торта

  • у роз'ємну форму, діаметром 28 см кладемо корж гладкою стороною донизу, зверху товстим шаром кладемо крем шарлот
  • накриваємо другим коржем, кладемо його гладкою стороною догори, злегка притискаємо та трішки змащуємо кремом
  • перевертаємо на блюдо, відкриваємо 
  • прибираємо роз'ємну форму, обмазуємо боки та верх торта шоколадним кремом
  • верх торта вирівнюємо злегка змоченою в холодній воді лопаткою
  • боки обсипаємо горіховою крихтою, або крихтою від коржів
  • по краю робимо бордюр, змішавши залишки білого та шоколадного кремів
  • прикрашаємо торт за традицією квітами із крему
  • у відкладений для прикраси торта крем вбиваємо 50 г м'якого вершкового масла
  • за допомогою кондитерського мішка та різних насадок малюємо гілочки, листочки та квіточки
  • оформляйте торти на ваш смак, у відповідність до вашої фантазії

Готовий торт витримуємо 5-6 год. у холодильнику та подаємо до святкового столу!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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