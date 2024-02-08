Київський торт. Рецепт та поради, щоб приготувати вдома
Київський торт – це не лише символ міста Києва, а й свято смаку та застілля. Основна відмінність київського торта від інших повітряних горіхових тортів - робиться київський торт на квашених білках, що надає коржам особливої ніжності
Інгредієнти для "Київського торта":
Коржі:
- яєчні білки - 12 шт.
- цукор – 500 г
- борошно - 100 г
- горіхи (кешью, фундук чи лісові) – 350 г
- ванільний цукор - 2 пакетики
Крем:
- масло вершкове – 550 г
- яєчні жовтки – 12 шт.
- цукор – 300 г
- молоко – 350 мл
- какао – 20 г
- ванільний цукор - 1 пакетик
- коньяк – 2 ст. л.
Покроковий рецепт приготування "Київського торта":
- у дві миски відокремлюємо 12 яєчних білків (по 6 білків на кожну), закриваємо плівкою і ставимо в тепле місце на добу
- жовтки в закритому посуді прибираємо в холодильник
- збиваємо білки в міксері на високій швидкості у міцну піну
- не припиняючи збивання, додаємо один пакетик ванільного цукру та 50 г цукрового піску
- в окремому посуді змішуємо 200 г цукру, 50 г борошна і 175 г підсмажених, злегка подрібнених горіхів кешью
- додаємо отриману суміш у білкову масу
- акуратно перемішуємо в одному напрямку до отримання однорідної суміші
- роз'ємну форму, діаметром 28 см вистилаємо папером для випічки і рясно змащуємо олією
- викладаємо в неї тісто, трохи розрівнюємо його і так само чинимо з другим коржем
- випікаємо коржі в заздалегідь розігрітій духовці за температури 150 градусів 2 - 2,5 год.
- готові коржі викладаємо на решітку
- витримуємо 12-24 год.
Для київського торта використовуємо масляний крем, кожен може вибрати масляний крем на свій смак
- у каструлю насипаємо 300 г цукру
- наливаємо 350 мл молока
- помішуючи, доводимо до кипіння
- в окремому посуді розтираємо міксером 12 жовтків і, поступово, щоб жовтки не згорнулися, додаємо половину гарячого молочного сиропу
- повертаємо суміш у каструлю, ставимо на вогонь , доводимо до закипання, постійно перемішуючи
- знімаємо з вогню та продовжуємо перемішувати ще кілька хвилин
- залишаємо сироп для охолодження
- збиваємо на високій швидкості 500 г м'якого вершкового масла з одним пакетиком ванільного цукру до отримання пишної маси
- не припиняючи збивання, додаємо охолоджений молочно-яєчний сироп
- третину крему відкладаємо, для приготування шоколадного масляного крему, ним ми покриватимемо боки і верх торта, три ложки відкладаємо для оформлення
- у крем шарлотт, що залишився, додаємо 2 ст. л. коньяку та ще раз збиваємо
- для отримання шоколадного масляного крему додаємо у відкладену третину крему 20 г просіяного какао - добре перемішуємо до отримання однорідного крему
Приступаємо до збирання торта
- у роз'ємну форму, діаметром 28 см кладемо корж гладкою стороною донизу, зверху товстим шаром кладемо крем шарлот
- накриваємо другим коржем, кладемо його гладкою стороною догори, злегка притискаємо та трішки змащуємо кремом
- перевертаємо на блюдо, відкриваємо
- прибираємо роз'ємну форму, обмазуємо боки та верх торта шоколадним кремом
- верх торта вирівнюємо злегка змоченою в холодній воді лопаткою
- боки обсипаємо горіховою крихтою, або крихтою від коржів
- по краю робимо бордюр, змішавши залишки білого та шоколадного кремів
- прикрашаємо торт за традицією квітами із крему
- у відкладений для прикраси торта крем вбиваємо 50 г м'якого вершкового масла
- за допомогою кондитерського мішка та різних насадок малюємо гілочки, листочки та квіточки
- оформляйте торти на ваш смак, у відповідність до вашої фантазії
Готовий торт витримуємо 5-6 год. у холодильнику та подаємо до святкового столу!
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