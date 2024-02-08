Київський торт. Рецепт та поради, щоб приготувати вдома

Інгредієнти для "Київського торта":

Коржі:

яєчні білки - 12 шт.

цукор – 500 г

борошно - 100 г

горіхи (кешью, фундук чи лісові) – 350 г

ванільний цукор - 2 пакетики

Крем:

масло вершкове – 550 г

яєчні жовтки – 12 шт.

цукор – 300 г

молоко – 350 мл

какао – 20 г

ванільний цукор - 1 пакетик

коньяк – 2 ст. л.

Покроковий рецепт приготування "Київського торта":

у дві миски відокремлюємо 12 яєчних білків (по 6 білків на кожну), закриваємо плівкою і ставимо в тепле місце на добу

жовтки в закритому посуді прибираємо в холодильник

збиваємо білки в міксері на високій швидкості у міцну піну

не припиняючи збивання, додаємо один пакетик ванільного цукру та 50 г цукрового піску

в окремому посуді змішуємо 200 г цукру, 50 г борошна і 175 г підсмажених, злегка подрібнених горіхів кешью

додаємо отриману суміш у білкову масу

акуратно перемішуємо в одному напрямку до отримання однорідної суміші

роз'ємну форму, діаметром 28 см вистилаємо папером для випічки і рясно змащуємо олією

викладаємо в неї тісто, трохи розрівнюємо його і так само чинимо з другим коржем

випікаємо коржі в заздалегідь розігрітій духовці за температури 150 градусів 2 - 2,5 год.

готові коржі викладаємо на решітку

витримуємо 12-24 год.

Для київського торта використовуємо масляний крем, кожен може вибрати масляний крем на свій смак

у каструлю насипаємо 300 г цукру

наливаємо 350 мл молока

помішуючи, доводимо до кипіння

в окремому посуді розтираємо міксером 12 жовтків і, поступово, щоб жовтки не згорнулися, додаємо половину гарячого молочного сиропу

повертаємо суміш у каструлю, ставимо на вогонь , доводимо до закипання, постійно перемішуючи

знімаємо з вогню та продовжуємо перемішувати ще кілька хвилин

залишаємо сироп для охолодження

збиваємо на високій швидкості 500 г м'якого вершкового масла з одним пакетиком ванільного цукру до отримання пишної маси

не припиняючи збивання, додаємо охолоджений молочно-яєчний сироп

третину крему відкладаємо, для приготування шоколадного масляного крему, ним ми покриватимемо боки і верх торта, три ложки відкладаємо для оформлення

у крем шарлотт, що залишився, додаємо 2 ст. л. коньяку та ще раз збиваємо

для отримання шоколадного масляного крему додаємо у відкладену третину крему 20 г просіяного какао - добре перемішуємо до отримання однорідного крему

Приступаємо до збирання торта

у роз'ємну форму, діаметром 28 см кладемо корж гладкою стороною донизу, зверху товстим шаром кладемо крем шарлот

накриваємо другим коржем, кладемо його гладкою стороною догори, злегка притискаємо та трішки змащуємо кремом

перевертаємо на блюдо, відкриваємо

прибираємо роз'ємну форму, обмазуємо боки та верх торта шоколадним кремом

верх торта вирівнюємо злегка змоченою в холодній воді лопаткою

боки обсипаємо горіховою крихтою, або крихтою від коржів

по краю робимо бордюр, змішавши залишки білого та шоколадного кремів

прикрашаємо торт за традицією квітами із крему

у відкладений для прикраси торта крем вбиваємо 50 г м'якого вершкового масла

за допомогою кондитерського мішка та різних насадок малюємо гілочки, листочки та квіточки

оформляйте торти на ваш смак, у відповідність до вашої фантазії

Готовий торт витримуємо 5-6 год. у холодильнику та подаємо до святкового столу!