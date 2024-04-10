Зміни умов для українців за кордоном: що потрібно знати про тимчасовий захист у 2024 році

Основні країни, які приймали українців для тимчасового захисту, були і є Німеччина, Польща і Чехія. Крім того, багато інших країн приймали українців та продовжують турбуватися про них.

Розглянемо зміни, які чекають на українців, що перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європи у 2024 році.

Польща

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Польський Сейм ухвалив рішення щодо подовження тимчасового захисту для українців лише до 30 червня 2024 року, а не до березня 2025 року, як було встановлено згідно з рішенням Ради ЄС. Таку інформацію було висвітлено в матеріалі Prawo.pl.

В окремих випадках термін дії тимчасового захисту був продовжений до 31 серпня 2024 року, для батьків (опікунів) та неповнолітніх дітей, які станом на 30 червня ще будуть отримувати дошкільну та шкільну освіту, навіть дистанційно. Це також стосується осіб, які навчаються в училищах та інших закладах, але розпочали навчання не пізніше 2022-2023 навчального року. Якщо ці люди є неповнолітніми, тоді умови також діють для батьків або опікунів.

Термін дії тимчасового захисту продовжений до 30 вересня 2024 року для людей, які складатимуть матуральні іспити в строк перескладання. Якщо ці люди з числа неповнолітніх, тоді умови також діють для батьків або опікунів.

Закон передбачає, що термін дії національних віз і тимчасових дозволів для громадян України, карт перебування та інших документів буде продовжено. Також буде продовжено термін, протягом якого перебування громадян України на території Польщі на підставі шенгенської візи вважається законним.

Крім того, серед пільг, що залишаються в силі, виділяють:

необмежений доступ до ринку праці та можливість здійснювати економічну діяльність

право на отримання допомоги для сім'ї

доступ до медичного обслуговування, навчання.

Також, право на здійснення професійної діяльності для лікарів, медичних сестер, акушерів та стоматологів буде продовжено. Ця ініціатива стосується медичних працівників, які здобули кваліфікацію за межами території ЄС, і передбачає продовження цього терміну до 28 місяців з моменту введення воєнного стану в Україні - до 24 червня 2024 року.

Збільшення виплат на дітей у Польщі з січня 2024 року

Починаючи з 1 січня 2024 року щомісячна виплата на неповнолітніх дітей у Польщі для українців збільшилася. Раніше вони отримували 500 злотих на дитину, а тепер ця сума становить 800 злотих.

Ті, хто вже отримував ці виплати, не потребують додаткових документів для отримання збільшеної допомоги – нова сума буде нараховуватися автоматично. Однак українцям, які планують отримати цю допомогу вперше, необхідно буде надати документи, що підтверджують їхнє легальне перебування в Польщі та те, що вони виховують неповнолітніх дітей.

З 1 лютого 2024 року в Польщі розпочався прийом заявок на призначення допомоги по догляду за дитиною на період з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року.

Чехія

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Оформлення тимчасового захисту

Процес продовження тимчасового захисту передбачає кілька етапів:

потрібно було зареєструватися онлайн з 1 січня до 15 березня 2024 року, це дозволяє отримати тимчасовий захист до 30 вересня 2024 року

під час відвідування міграційного відділення МВС для отримання нової візової наклейки необхідно буде представити оновлений документ, це забезпечить продовження тимчасового захисту до 31 березня 2025 року

у 2024 році запроваджується нова вимога: надання довідки про проживання з офіційно завіреним підписом власника або орендодавця

тимчасовий захист більше не буде поширюватися на громадян України, яким вже призначено депортацію

з 1 січня 2024 року в Чехії стає обов’язковою реєстрація автомобілів з українськими номерами.

Крім того, чеська влада в новому законі Lex Ukrajina 7 має намір розширити можливості легалізації перебування для переселенців. Згідно з цим законом українці зможуть добровільно перейти на спеціальний довготривалий тип проживання. Ті, хто не бажатиме отримувати новий статус або не відповідатиме умовам, зможуть і надалі перебувати під тимчасовим захистом.

Проживання у тимчасовому житлі

У 2024 році обмеження для проживання в державному гуманітарному житлі буде скорочено до 3 місяців. Нова норма почне діяти з 1 вересня 2024 року. Українці з тимчасовим захистом, які на той момент вже витратили 90 днів у цьому житлі, повинні будуть залишити екстрене житло або перейти на стандартні умови оренди, оплачуючи своє проживання.

Гроші на добровільне повернення додому

Уряд Чехії розглядає можливість установлювати правила щодо грошової допомоги для українців, які вирішили повернутися до своєї країни. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан повідомив, що ця допомога буде пропонуватися тим, хто, попри війну, хоче повернутися, особливо з сімейних причин.

У разі схвалення, допомога передбачатиме оплату деяких витрат, пов’язаних із поверненням в Україну: купівля квитків чи оплата житла перед від’їздом у певних випадках.

Освіта

Починаючи з вересня 2024 року втрачається можливість визначати конкретні дати початку навчання в дитсадках та школах для українських дітей, а також створювати для них окремі класи. Школам надається право коригувати навчальну програму тільки для українських дітей із тимчасовим захистом менше одного року.

Безкоштовна нострифікація диплома буде доступна тільки українцям із тимчасовим захистом менше ніж 12 місяців. Іншим особам доведеться оплатити нострифікацію у розмірі 3000 крон (5100 грн).

Німеччина

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Загалом у Німеччині посвідка щодо права перебування з метою тимчасового захисту видається строком на два роки. Федеральне міністерство внутрішніх справ і комплексного територіального розвитку Німеччини підкреслило, що дозволи для українців на тимчасове перебування автоматично продовжуються до 4 березня 2025 року. Щоб отримати тимчасовий захист, потрібно подати заяву в компетентний відділ Федерального відомства з міграції та біженців.

Скасування допомоги з безробіття за відмову від працевлаштування

Українці зі статусом тимчасового захисту в Німеччині мають право на грошову допомогу з безробіття – Bürgergeld. Її отримують близько 700 тисяч українців, із них 480 тисяч – люди працездатного віку. Натомість працюють у Німеччині лише 19% громадян України.

Наприкінці 2023 року міністр праці Німеччини Губертус Гайль заявив, що розробляється законопроєкт щодо скорочення виплат для безробітних, які відмовляються від пропозицій працевлаштування без поважних причин. За новими правилами українці не отримуватимуть виплати протягом двох місяців, проте їм будуть оплачувати житло та комунальні послуги. Після двох місяців центри зайнятості повторно пропонуватимуть роботу. Якщо людина відмовиться ще раз, вона знову отримає штрафи, які зростатимуть.

Прискорене працевлаштування для українців із тимчасовим захистом

У жовтні 2023 року уряд Німеччини представив новий проект JobTurbo для прискореного працевлаштування українців. Ця ініціатива містить кілька важливих змін у роботі центрів зайнятості:

українці матимуть можливість вивчати мову безпосередньо на робочому місці, а не відвідуючи окремі мовні курси

пошуки вакансій для українців тепер відбуватимуться одночасно з проходженням курсів

зараз основною причиною відмови від роботи може стати лише питання здоров’я

нова програма відвідування центру зайнятості для консультацій передбачає візит для консультацій кожні шість тижнів.

Виплати українцям із тимчасовим захистом зросли

З початку 2024 року розміри соціальної допомоги українцям та громадянам Німеччини зросли на 12%. Тепер Bürgergeld, яка видається як основна підтримка для шукачів роботи, становить:

самотні особи / самотні батьки — €563

сімейній парі на одного партнера — €506

повнолітні особи — €451

підлітки 14-17 років — €471

діти 6-13 років — €390

діти до 5 років — €357

Ці збільшені суми стосуються як німецьких громадян, так і українців із тимчасовим захистом від 1 січня 2024 року.

Велика Британія

Фото: ВВС

Після 24 лютого українці могли потрапити до Великої Британії за допомогою двох програм: Ukraine Family Scheme та Homes for Ukraine Sponsorship Scheme. За два роки війни країна прийняла понад 200 000 тимчасових переселенців. Однак 19 лютого 2024 року уряд Великої Британії закрив програму Ukraine Family Scheme, яка дозволяла родичам тих, хто вже проживає у Великій Британії, приїжджати сюди. Варто зазначити, що такі візи будуть чинні до березня 2025 року. Згідно з цією програмою переселенці мали право на проживання, роботу, навчання та отримання допомоги на території Сполученого Королівства.

"Сімейна схема була створена як негайна відповідь на російське вторгнення. Згідно з Homes for Ukraine існують перевірки розміщення, мінімальні зобов’язання щодо розміщення від спонсора та перевірки безпеки, жодна з яких не входить до Ukraine Family Scheme. Скасування зміцнить і покращить стійкість схем, які ми надаємо", — пояснив скасування програми міністр внутрішніх справ Том Персглоув у матеріалі BBC.

Після припинення дії програми Ukraine Family Scheme людям пропонують скористатися іншою спонсорською програмою - Homes for Ukraine, яка теж зазнала деяких змін. Британці приймають українців до себе в обмін на державну підтримку. Якщо у вас є спонсор, ви можете:

прибути до Великої Британії на період до трьох років

навчатися у Великій Британії

працевлаштуватися у Великій Британії

скористатися державними послугами та отримати пільги.

Спонсором може виступати як фізична особа і благодійна організація, так і громадська група або навіть підприємство. Пошукати спонсора можна на офіційних порталах, що схвалені урядом Великої Британії, наприклад Refugees at Home, World Jewish Relief, Reset та інших.

Однак варто пам'ятати, що програма має певні обмеження. Як зазначають на порталі EnableMe Ukraine, вона доступна українцям, які:

мешкали в Україні на початок 2022 року або до цієї дати (включно з тими, хто вже залишив територію України) або були народжені після цієї дати

зараз перебувають за межами Великої Британії

мають спонсора у Великій Британії відповідно до умов програми.

Раніше заявки на проживання у Шотландії та Уельсі могли бути розглянуті за схемами суперспонсорства, де уряди цих країн діяли безпосередньо в ролі спонсорів. Проте наразі ці можливості припинено, тому кожну заявку буде розглядати відповідний орган в кожному окремому випадку.

Умови проживання та виплат в різних частинах Великої Британії можуть відрізнятися. Однак уряд намагається всебічно підтримувати українців, допомагаючи з навчанням, пошуком роботи та іншим.

Країни Балтії

Фото: Dreamstime

Латвія, Литва та Естонія – це ті країни, які активно допомагали українцям із самого початку повномасштабного вторгнення Росії. У квітні 2023 року тут налічувалося близько 178 тисяч переселенців.

Литва

Відповідно до даних посольства України у Литовській Республіці, українці можуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Литві, але не статус біженця, на період до одного року з можливістю пролонгації до трьох років. Така посвідка надає можливості працевлаштування, навчання, доступу до медичної системи та соціальної допомоги.

Згідно з інформацією, що висвітлена на порталі SuUkraina.lt, українці можуть отримати соціальну грошову допомогу, якщо середній дохід на одну людину на місяць становить менше 141,9 євро. Крім того, передбачені грошові компенсації на комунальні послуги, що залежать від доходів переселенця. Також у Литві передбачені виплати допомоги дітям, літнім людям, особам із обмеженими можливостями, вагітним та іншим категоріям громадян.

Важливо пам'ятати, що за 4 місяці до закінчення терміну дії дозволу на тимчасове проживання в Литві іноземець може подати заяву на його заміну, якщо є підстави для продовження перебування в країні. Цю інформацію висвітлено на офіційному сайті Департаменту міграції Литви.

Латвія

Згідно з офіційною інформацією на сайті Посольства Латвійської Республіки в Україні, з 1 січня 2023 року жителі України, які подають заяву на отримання статусу тимчасового захисту в Латвії та отримують цей документ, буде видаватися посвідка на тимчасове проживання терміном на 24 місяці.

Для українців, які отримали статус тимчасового захисту в Латвії ще до 31 грудня 2022 року, довгострокові візи та посвідки на тимчасове проживання залишаться дійсними до 4 березня 2025 року, незалежно від строку дії, який зазначено в цих документах. Латвійська Республіка всіляко допомагає переселенцям із влаштуванням до дитячих садочків та шкіл дітей, працевлаштуванням, навчанням та іншим. Крім того, українці, які перебувають у Латвії, можуть скористатися такою підтримкою:

одноразова виплата в кризовій ситуації - 343 євро або 240 євро для дорослої люди та дитини відповідно

з початку 2024 року надається додаткова щомісячна допомога, яка становить 137 євро на першу особу та 96 євро на кожну наступну людину в домогосподарстві

інші види матеріальної підтримки або соцпослуги надаються відповідно до індивідуальних потреб кожної людини. Зокрема, людина може отримати безкоштовно SIM-карту латвійську або проїзний документ для громадського транспорту в Ризі.

Для отримання послуг потрібно звертатися до відповідних муніципалітетів.

Естонія

На офіційному веб-порталі Естонської ради в справах біженців зазначають: щоб подати клопотання щодо надання тимчасового захисту, необхідно звернутися до бюро обслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA).

Після подання заяви на отримання тимчасового захисту українці матимуть ті ж права, що й громадяни Естонії. Це означає, що люди отримують доступ до освіти, працевлаштування та медичного обслуговування. Також, за необхідності, вам буде запропоновано місце для проживання.

Щоб подати клопотання на отримання допомоги на проживання, зверніться до органу місцевого самоврядування за місцем проживання. Для того щоб отримати допомогу на проживання, потрібно подати заявку до органу місцевого самоврядування. Так, виплати надаються в залежності від кількості людей у родині: 150 євро на першу людину, 120 євро для другого дорослого та 180 євро для дітей до 18 років.

Крім того, дітям також нараховують окрему допомогу в розмірі 60 євро на місяць за першу та другу дитину, 100 євро для третьої та кожної наступної дитини.

Людям працездатного віку, які не мають роботи, за необхідності надається допомога по безробіттю - 292 євро на місяць.