ЮНЕСКО допоможе з археологічними дослідженнями територій, які постраждали від підриву Каховської ГЕС
ЮНЕСКО допоможе Україні провести археологічні дослідження на територіях, які постраждали внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС
За інформацією Міністерства культури та інформаційної політики України, про це йшлося під час зустрічі 5 серпня представників МКІП з бюро ЮНЕСКО в Україні, Інституту археології України та Національного заповідника "Хортиця".
Зазначається, що основною темою на зустрічі було проведення археологічних досліджень на територіях, що постраждали після знищення росіянами греблі Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.
Національний заповідник "Хортиця" визначили відповідальним за реалізацію, оскільки він знаходиться поряд з об’єктами та має певну історію участі в проєкті.
"Ми готові надавати всебічну підтримку, зокрема щодо того, аби сприяти співпраці між органами влади та різними організаціями, також підтримувати цей процес логістично та організаційно", - зазначила голова бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі.
Вона додала, що ЮНЕСКО має доступ до супутникових зображень, що додатково допоможе моніторити ситуацію на обʼєктах на окупованих територіях та може скоординувати археологічні дослідження.
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