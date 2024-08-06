ЮНЕСКО допоможе з археологічними дослідженнями територій, які постраждали від підриву Каховської ГЕС

За інформацією Міністерства культури та інформаційної політики України, про це йшлося під час зустрічі 5 серпня представників МКІП з бюро ЮНЕСКО в Україні, Інституту археології України та Національного заповідника "Хортиця".

Зазначається, що основною темою на зустрічі було проведення археологічних досліджень на територіях, що постраждали після знищення росіянами греблі Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

Національний заповідник "Хортиця" визначили відповідальним за реалізацію, оскільки він знаходиться поряд з об’єктами та має певну історію участі в проєкті.

"Ми готові надавати всебічну підтримку, зокрема щодо того, аби сприяти співпраці між органами влади та різними організаціями, також підтримувати цей процес логістично та організаційно", - зазначила голова бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі.

Вона додала, що ЮНЕСКО має доступ до супутникових зображень, що додатково допоможе моніторити ситуацію на обʼєктах на окупованих територіях та може скоординувати археологічні дослідження.