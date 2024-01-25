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З крабовими паличками, червоною рибою або фарем. Розповідаємо, як приготувати закуски з лаваша
Лаваш - це смачна обгортка, в яку можна загорнути м'ясо, рибу, овочі, салати та багато іншого. Готують такий рулет з сиром, з сьомгою, рулет з лаваша з крабовими паличками, з грибами, з куркою, з шинкою тощо
Рулети з лаваша з крабовими паличками
Інгредієнти:
- лаваш тонкий – 1 шт.
- крабові палички – 200 г
- яйця відварені – 4 шт.
- огірки – 2 шт.
- майонез – 3 ст. л.
- часник - 4 зубки
- зелень – 1 пучок
Покроковий рецепт приготування лаваша з крабовими паличками:
- натираємо на тертці крабові палички, огірки, варені яйця
- додаємо видавлений часник і дрібно нарізану зелень
- додаємо майонез, сіль
- ретельно перемішуємо начинку
- ділимо лаваш на 2 частини
- розмазуємо приготовану начинку по одному аркушу рівномірним шаром
- накриваємо другим аркушем
- повторюємо процедуру
- далі згортаємо лаваш із начинкою в рулет
- відправляємо в холодильник на 30 хв.
- після того, як рулет з лаваша з крабовими паличками охолоне і просочиться, нарізаємо його на шматочки.
Лаваш з червоною рибою, огірком та плавленим сиром
Інгредієнти:
- лаваш тонкий – 1 шт.
- сьомга слабосолона - 200 г
- сир плавлений - 80 г
- огірок – 1 шт.
Покроковий рецепт приготування лаваша з червоною рибою, огірком та плавленим сиром:
- рибу нарізаємо тонкими пластинками
- огірок промиваємо
- нарізаємо максимально тонкими слайсами
- лаваш розстеляємо на столі
- якщо лаваш овальної форми - підрізаємо краї ножем так, щоб вийшов прямокутник
- змащуємо лаваш плавленим сиром
- уздовж довгого боку прямокутника викладаємо нарізану рибу
- потім поряд викладаємо слайси огірка
- акуратно згортаємо лаваш із начинкою у щільний рулет
- обережно розрізаємо його навпіл
- відправляємо рулет із лаваша в холодильник на 1 годину
- дістаємо рулет із холодильника
- розрізаємо поперек на невеликі рулетики завтовшки приблизно 2 см.
Рулет з лаваша з м'ясним фаршем та сиром
Інгредієнти:
- фарш - 250 г
- лаваш – 2 шт.
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- морква – 1 шт.
- сир твердий – 80 г
- сметана – 2 ст. л.
- майонез – 2 ст. л.
- сіль – за смаком
- перець чорний мелений - за смаком
Покроковий рецепт приготування лаваша з м'ясним фаршем та сиром:
- цибулю очистіть
- наріжте кубиками
- моркву очистіть
- натріть на тертці
- на сковороді розігрійте 1 ст. ложку рослинної олії
- викладіть цибулю, моркву та фарш
- посолити, поперчити
- обсмажити на помірному вогні протягом 8 хв.
- майонез з'єднайте зі сметаною
- перемішайте
- твердий сир натріть на тертці
- покладіть один лаваш зверху на другий
- якщо лаваші у вас круглої або овальної форми, обріжте гострим ножем краю, надавши лаваш форму прямокутника
- викладіть на лаваш натертий сир
- зверху викладіть обсмажений фарш з овочами
- змастіть зверху майонезно-сметанковим соусом (1 ст. ложку соусу залиште для змащування рулету зверху)
- розподіліть його ложкою по всьому фаршу
- сформуйте рулет
- викладіть рулет на лист
- змастіть рулет соусом зі сметани та майонезу
- відправте лист з рулетом в духовку на 20 хв. при температурі 180 градусів
- готовий рулет з м'ясним фаршем та сиром наріжте на шматки
- подайте до столу.
Смачного!
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