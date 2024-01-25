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З крабовими паличками, червоною рибою або фарем. Розповідаємо, як приготувати закуски з лаваша

25 січня, 2024 четвер
10:39
рецепти рулет з лаваша

Лаваш - це смачна обгортка, в яку можна загорнути м'ясо, рибу, овочі, салати та багато іншого. Готують такий рулет з сиром, з сьомгою, рулет з лаваша з крабовими паличками, з грибами, з куркою, з шинкою тощо

Рулети з лаваша з крабовими паличками

рецепт Рулетів з лаваша

Інгредієнти:

  • лаваш тонкий – 1 шт.
  • крабові палички – 200 г
  • яйця відварені – 4 шт.
  • огірки – 2 шт.
  • майонез – 3 ст. л.
  • часник - 4 зубки
  • зелень – 1 пучок

Покроковий рецепт приготування лаваша з крабовими паличками:

  • натираємо на тертці крабові палички, огірки, варені яйця
  • додаємо видавлений часник і дрібно нарізану зелень
  • додаємо майонез, сіль 
  • ретельно перемішуємо начинку
  • ділимо лаваш на 2 частини
  • розмазуємо приготовану начинку по одному аркушу рівномірним шаром
  • накриваємо другим аркушем 
  • повторюємо процедуру
  • далі згортаємо лаваш із начинкою в рулет 
  • відправляємо в холодильник на 30 хв.
  • після того, як рулет з лаваша з крабовими паличками охолоне і просочиться, нарізаємо його на шматочки.

Лаваш з червоною рибою, огірком та плавленим сиром

Інгредієнти:

  • лаваш тонкий – 1 шт. 
  • сьомга слабосолона - 200 г
  • сир плавлений - 80 г
  • огірок – 1 шт. 

Покроковий рецепт приготування лаваша з червоною рибою, огірком та плавленим сиром:

  • рибу нарізаємо тонкими пластинками
  • огірок промиваємо 
  • нарізаємо максимально тонкими слайсами
  • лаваш розстеляємо на столі 
  • якщо лаваш овальної форми - підрізаємо краї ножем так, щоб вийшов прямокутник
  • змащуємо лаваш плавленим сиром
  • уздовж довгого боку прямокутника викладаємо нарізану рибу
  • потім поряд викладаємо слайси огірка
  • акуратно згортаємо лаваш із начинкою у щільний рулет
  • обережно розрізаємо його навпіл
  • відправляємо рулет із лаваша в холодильник на 1 годину
  • дістаємо рулет із холодильника 
  • розрізаємо поперек на невеликі рулетики завтовшки приблизно 2 см.

Рулет з лаваша з м'ясним фаршем та сиром

Інгредієнти:

  • фарш - 250 г
  • лаваш – 2 шт. 
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • сир твердий – 80 г
  • сметана – 2 ст. л.
  • майонез – 2 ст. л.
  • сіль – за смаком
  • перець чорний мелений - за смаком

Покроковий рецепт приготування лаваша з м'ясним фаршем та сиром:

  • цибулю очистіть 
  • наріжте кубиками
  • моркву очистіть 
  • натріть на тертці
  • на сковороді розігрійте 1 ст. ложку рослинної олії
  • викладіть цибулю, моркву та фарш
  • посолити, поперчити 
  • обсмажити на помірному вогні протягом 8 хв.
  • майонез з'єднайте зі сметаною
  • перемішайте
  • твердий сир натріть на тертці
  • покладіть один лаваш зверху на другий
  • якщо лаваші у вас круглої або овальної форми, обріжте гострим ножем краю, надавши лаваш форму прямокутника
  • викладіть на лаваш натертий сир
  • зверху викладіть обсмажений фарш з овочами
  • змастіть зверху майонезно-сметанковим соусом (1 ст. ложку соусу залиште для змащування рулету зверху)
  • розподіліть його ложкою по всьому фаршу
  • сформуйте рулет
  • викладіть рулет на лист
  • змастіть рулет соусом зі сметани та майонезу
  • відправте лист з рулетом в духовку на 20 хв. при температурі 180 градусів
  • готовий рулет з м'ясним фаршем та сиром наріжте на шматки 
  • подайте до столу.

Смачного!


 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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