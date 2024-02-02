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Готуємо смачно вдома заливне з язика
Можна зробити заливне з язика порційне, використовувати невеликі формочки. З вказаної кількості інгредієнтів виходить 2 форми розміром 23 на 10 на 4 см
Інгредієнти для заливного язика:
- 800 г язика свинячого
- 200 г моркви
- 200 г цибулі
- 10 г желатину
- 2–3 лаврові листи
- 5-7 шт. перцю горошком
- сіль - на смак
Для прикрас:
- зелений горошок
- лимон
- перепелині яйця
- зелень
Приготування заливного язика:
- цибулю та моркву крупно нарізати
- язики залити водою
- довести до кипіння, воду злити
- язики промити, залити чистою водою, довести до кипіння та варити протягом 1,5 години
- додати цибулю, моркву, посолити
- додати лавровий лист, перець
- варити протягом 15 хв.
- желатин залити 100 мл води
- залишити на той час, який вказано на упаковці
- процідити 500 мл бульйону
- остудити
- язики залити холодною водою, очистити, тонко нарізати
- желатин нагріти до розчинення
- змішати охололий бульйон і желатин
- у формочки налити бульйон, заповнюючи формочки на 1-2 см
- поставити у холодильник до застигання (15–20 хв.)
- викласти язик та прикраси
- залити тонким шаром бульйону з желатином
- поставити в холодильник до застигання (15–20 хв.)
- налити бульйон, заповнюючи формочки до верху
- поставити в холодильник до повного застигання (5-6 годин).
Смачного!
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