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Кожен захоплений в Україні кілометр у 2024 році коштував Росії близько 102 військових, – ISW

Юлія Юліна
1 січня, 2025 середа
15:25
Війна з Росією знищені окупанти

РФ зосередилася на захопленні решти Донецької області та створенні буферної зони на півночі Харківської області у 2024 році, але не змогла досягти цих цілей

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, втрати РФ у війні у 2024 році склали понад 420 тис. осіб.

"ISW спостерігав за геолокаційними доказами, щоб оцінити, що російські сили просунулися на 4168 квадратних кілометрів у 2024 році, що свідчить про те, що російські сили зазнали приблизно 102 втрат на квадратний кілометр захопленої території України", - йдеться у звіті.

Експерти вказують на те, що російське військове командування "надавало пріоритет зусиллям із захоплення решти Донецької області та створення буферної зони на півночі Харківської області у 2024 році, але не змогло досягти цих цілей".

"За оцінками західних і українських джерел, у 2023-му і 2024 роках Росія мала намір захопити всю територію Донецької та Луганської областей до кінця 2024 року, але повільне просування російських військ на початку і в середині 2024 року, ймовірно, змусило російське військове командування переоцінити свої плани й визначити захоплення Покровська головним наступальним завданням російських військ на решту 2024 року", - зазначили в ISW.

У грудні 2024 року, як зауважує Інститут вивчення війни, спостерігалося значне сповільнення темпів російського просування на фронті. Російські війська захопили 593 квадратних кілометри, що в середньому становить 18,1 квадратного кілометра на день, у порівнянні з 27,96 кв. км на добу в листопаді 2024 року.

Особливістю 2024 року є те, що російські війська, окрім захоплення низки населених пунктів, таких як Авдіївка, Селидове, Вугледар і Курахове, не змогли здійснити значного прориву у стратегічно важливі українські оборонні вузли. Оцінки ISW вказують, що ці населені пункти не мають особливого оперативного значення, оскільки їхнє захоплення не загрожує ключовим оборонним позиціям України.

Згідно з оцінками ISW, вільними залишаються близько 8559 квадратних кілометрів Донецької області, які містять важливі оборонні позиції та великі міста, зокрема вздовж так званого поясу укріплень. Аналітики підкреслюють, що при збереженні поточних темпів російським військам може знадобитися більш як два роки, щоб захопити решту цієї території, однак це припущення базується на умові, що їхні наступи будуть лише в межах Донецької області й вони зможуть захоплювати великі міста так швидко, як малі села та поля, що виглядає малоймовірним.

Для України важливо зберігати стійкість у ключових секторах фронту та зупиняти просування ворога. Аналітики ISW також наголошують, що підтримка з боку західних партнерів є вирішальною для стабілізації лінії фронту у 2025 році. Водночас українські війська значною мірою зупинили просування росіян поблизу Часового Яру та Торецька, але бойові дії тривають у напрямку Покровська, Курахового та Великої Новосілки.

Теги:
Новини
Україна
окупанти
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